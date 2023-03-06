На Кубани продолжили выдачу российских паспортов переселенцам из Херсонской области

В Краснодарском крае продолжается работа по выдаче российских паспортов переселенцам из Херсонской области, сообщила херсонская телерадиокомпания «Таврия».

Очередное вступление новых жителей Кубани в гражданство РФ прошло в Джубге, начальник регионального ГУ МВД РФ генерал-лейтенант полиции Владимир Андреев вручил переселенцам паспорта российского образца, говорится в Telegram-канале «Таврии».

К Андрееву обратились граждане по вопросам документирования и штампа о регистрации по месту жительства, добавила начальник УВМ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Безуглова.

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