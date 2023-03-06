 

В Индонезии из-за оползней и проливных дождей погибли 11 человек, 50 пропали без вести

06.03.2023, 17:20, Новости дня
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В результате обрушившихся на острова Риау в Индонезии проливных дождей и оползней 11 человек погибли и около 50 пропали без вести, сообщили в Национальном управлении по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Представитель BNPB Абдула Мухари отметил, что 11 человек погибли и «50 человек остаются пропавшими без вести», передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс-Пресс.

Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда. Он уточнил, что обычно это занимает около пяти часов на катере. По его словам, завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места.

Ранее СМИ сообщили, что число жертв наводнения в американском штате Калифорния достигло 20 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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