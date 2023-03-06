 

Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной

06.03.2023, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Фамилия “Долина” давно стала эталоном профессионализма и знака качества высшей пробы на сцене. Но мало кто знает, что жила с ней певца не всегда.

“От рождения мама носила фамилию своего отца и дедушки Кудельман, – рассказала дочь певицы Анеглина. – А когда начали притеснять евреев, мама взяла фамилию мужа (Анатолий Миончинский – первый супруг, джазовый музыкант, бывший второй дирижер оркестра “Современник”. – Прим. ред.) и стала Миончинской”.

Потом, уже будучи известной певицей, артистка вновь была вынуждена менять документы “Мама вернулась к еврейским корням – взяла фамилию Долина, которую носили наши бабушка (Галина Израилевна – Прим. ред.) и прабабушка, – пояснила дочь звезды. – Так что это не псевдоним, как многие думают, а фамилия мамы по паспорту – она поменяла метрику”.

Ангелина и ее дочь, внучка Ларисы Александровны, по документам тоже официально Долины. “Я изначально тоже была Миончинской – по папе”, – сообщила наследница. О причинах смены фамилии наследница певицы умолчала, но, если верить слухам, в семье произошел раздал, Анатолий Миончинский в 2017 году стал инвалидом, а с дочкой и внучкой Лариса Долина ему запретила общаться


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.21 / Да, старики у нас живучи, но им сулят плохую участь

07.10.22 / Магазины закрылись – спрос вырос: где купить товары IKEA

06.08.20 / Тайные записки человека, который видел будущее

15.07.20 / “Серфинг” на песке и дом на колесах: Крис и Лиам Хемсворты провели выходные в путешествии по родной Австралии

02.12.21 / Диетологи рассказали об опасности употреблении хурмы при одной хронической болезни

18.12.21 / Мнение: Вышел раньше, чем должен был выйти

27.10.22 / Рассудительная Глюкоза – Личное мнение

18.05.22 / Мнение: Имидж Алкивиада

15.05.21 / Тоник для волос из березы и крапивы от выпадения и перхоти (рецепт)

02.07.20 / ОККУПАЦИЯ — ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика