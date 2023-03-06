Титула не будет? – Личное мнение

Внуки Карла Третьего от Гарри и Меган вряд ли получат королевские титулы. Король может выпустить специальный патент, который лишит линию Гарри королевских почестей.

«Это означает, что дети Гарри и Меган, Арчи и Лили, вряд ли получат королевски титулы. Думаю, они теперь нечасто будут посещать Великобританию», — заявил британской прессе эксперт.



Титула не будет? Грустно. Фото: Suits

То есть, Карл окажется таким королём, чьи внуки не будут называться королевскими высочествами.

Ну и кому ты Чарльз сделал хуже?

Ведь это довольно странно — что ж ты за король такой, если твои внуки не будут королевскими особами?

Вообще, поведение Карла вызывает недоумение. Взять недавний скандал с выселением Гарри и Меган из домика.

Живая когда-то бабушка-королева с теплотой подарила внуку с женой коттедж. Да, пусть небольшой, но хороший домик.

Потом бабушка умерла, а новый король домик отнял. Это выглядит как несогласие и даже дерзость по отношению к воле почившей матери. А уж про то, что отец отнимает дом у своего сына, даже и говорить не нужно.

Впрочем, я думаю, что ни Гарри, ни Меган, ни их дети особо тут не расстроятся. Подумаешь, королевского титула нет и домика с мокрыми от постоянных дождей стенами.

Зато у них есть любовь. И деньги. Так что и без титулов всё у них хорошо и даже лучше, чем если бы они остались членами королевской семьи.

Разве не так?

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