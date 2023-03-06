 

Титула не будет? – Личное мнение

06.03.2023, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Внуки Карла Третьего от Гарри и Меган вряд ли получат королевские титулы. Король может выпустить специальный патент, который лишит линию Гарри королевских почестей.

«Это означает, что дети Гарри и Меган, Арчи и Лили, вряд ли получат королевски титулы. Думаю, они теперь нечасто будут посещать Великобританию», — заявил британской прессе эксперт.


Титула не будет? Грустно. Фото: Suits

То есть, Карл окажется таким королём, чьи внуки не будут называться королевскими высочествами.

Ну и кому ты Чарльз сделал хуже?

Ведь это довольно странно — что ж ты за король такой, если твои внуки не будут королевскими особами?

Вообще, поведение Карла вызывает недоумение. Взять недавний скандал с выселением Гарри и Меган из домика.

Живая когда-то бабушка-королева с теплотой подарила внуку с женой коттедж. Да, пусть небольшой, но хороший домик.

Потом бабушка умерла, а новый король домик отнял. Это выглядит как несогласие и даже дерзость по отношению к воле почившей матери. А уж про то, что отец отнимает дом у своего сына, даже и говорить не нужно.

Впрочем, я думаю, что ни Гарри, ни Меган, ни их дети особо тут не расстроятся. Подумаешь, королевского титула нет и домика с мокрыми от постоянных дождей стенами.

Зато у них есть любовь. И деньги. Так что и без титулов всё у них хорошо и даже лучше, чем если бы они остались членами королевской семьи.

Разве не так?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08.22 / В Молжаниновском районе Москвы запустят автобусный маршрут до поликлиники

25.09.20 / Почему послание от инопланетян придется уничтожить без расшифровки?

21.02.23 / “Изнасиловал”: Пристроившегося без разрешения наглеца Киркорова ждет суд

11.02.22 / Аналитики назвали инструменты для получения пассивного дохода на пенсии

12.10.22 / Принт елочка или стеганое пальто. Какие тренды в верхней одежде ждут нас в конце осени и зимой

07.04.22 / Российские синицы массово отказываются есть сало

23.12.22 / (Не) простые движения: чем запомнился второй сезон шоу “НОВЫЕ ТАНЦЫ”

09.01.23 / Медведев рассказал, как Обама в 2009 году «потух» от всего лишь одного стакана водки

23.01.22 / Смесь переосмысленной классики и смелых новых элементов: тенденции и тренды аксессуаров для волос на 2022 год

24.08.22 / Не пользоваться солнцезащитным кремом, долго стоять под горячим душем: худшие ежедневные привычки, вредящие вашей коже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика