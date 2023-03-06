Xiaomi представила умную лампу, предназначенную для музыкантов-клавишников

Компания Xiaomi представила умную лампу Mijia Smart Piano Lamp, предназначенную для любителей игры на пианино и других клавишных инструментах. Об этом рассказал портал IT Home.

Установить лампу можно на пианино – свет от ее устройства способен освещать все 88 клавиш, а светодиоды в устройстве имеют низкий уровень синего цвета, поэтому они обеспечивают равномерность освещения для сохранения зрения и не светят в глаза. Умные лампы могут определять близость человека и автоматически включаться или выключаться, когда это происходит.

Мобильное приложение Mijia Smart Piano Lamp также фиксирует время, проведенное за игрой на пианино. Родители смогут узнать, не пропускают ли их дети уроки музыки.

В розничной продаже умная лампа будет стоить 699 юаней, или примерно 7 600 рублей, а ее реализация стартует в Китае с 21 марта 2023 года.