 

Вышел первый фильм по Atomic Heart

06.03.2023, 16:00, Разное
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Режиссер-энтузиаст и владелец Youtube-канала Shutter Authority создал короткометражный фильм об Atomic Heart. Он длится примерно четыре минуты и показывает, как роботы Atomic Heart существуют на самом деле.

Режиссер признается, что фильм был создан при финансовой поддержке основателей Atomic Hearts – студий Mundfish Studios и издателя Focus Entertainment. Причем Рагхав сам занимался созданием графических эффектов.

Atomic Heart – компьютерная игра, действие которой происходит в альтернативном СССР. Она доступна для ПК, на консолях PlayStation 4/5, Xbox One и Series X/S. Для персональных компьютеров Atomic Heart можно приобрести только в VK Play.


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