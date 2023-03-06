Вышел первый фильм по Atomic Heart

Режиссер-энтузиаст и владелец Youtube-канала Shutter Authority создал короткометражный фильм об Atomic Heart. Он длится примерно четыре минуты и показывает, как роботы Atomic Heart существуют на самом деле.

Режиссер признается, что фильм был создан при финансовой поддержке основателей Atomic Hearts – студий Mundfish Studios и издателя Focus Entertainment. Причем Рагхав сам занимался созданием графических эффектов.

Atomic Heart – компьютерная игра, действие которой происходит в альтернативном СССР. Она доступна для ПК, на консолях PlayStation 4/5, Xbox One и Series X/S. Для персональных компьютеров Atomic Heart можно приобрести только в VK Play.