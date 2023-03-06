Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На Украине в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога объявлена в промежутке с 15.21 по 15.23 мск, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет