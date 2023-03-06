Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

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06.03.2023, 15:55, Новости дня
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На Украине в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога объявлена в промежутке с 15.21 по 15.23 мск, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на понедельник, взрывы слышны в Киевской области и пригороде Днепропетровска.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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