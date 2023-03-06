Власти Днепропетровской области потребовали от населения за 10 дней сдать выданное оружие

Власти Днепропетровской области установили срок для сдачи оружия, которое в связи с началом специальной военной операции год назад выдали населению, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в течение десяти дней граждане должны вернуть ранее выданное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, это связано, по мнению Лысака, со стабилизацией ситуации в регионе, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый украинец должен иметь автомат под кроватью.

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