 

Власти Днепропетровской области потребовали от населения за 10 дней сдать выданное оружие

06.03.2023, 15:55, Новости дня
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Власти Днепропетровской области установили срок для сдачи оружия, которое в связи с началом специальной военной операции год назад выдали населению, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в течение десяти дней граждане должны вернуть ранее выданное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, это связано, по мнению Лысака, со стабилизацией ситуации в регионе, передает ТАСС.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый украинец должен иметь автомат под кроватью.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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