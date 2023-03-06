У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ
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Украинское командование отправило к городу Артемовск бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.
Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.
Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.
Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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