У ВСУ в Артемовске появились бронемашины Pantera производства ОАЭ

Украинское командование отправило к городу Артемовск бронемашины Pantera, произведенные в Объединенных Арабских Эмиратах, одну из таких машин уже захватили российские военные.

Эти бронемашины Panthera T6 стоят на вооружении у 47-й и 88-й отдельных мехбригад ВСУ, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что киевский режим, предположительно, решил перебросить стратегические резервы к городу.

Захваченную машину заметили у железнодорожной станции Ступки к северу от Артемовска.

Ранее в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.

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