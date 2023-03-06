Что в гендере тебе Его?

Как на самом деле Библия и христианство понимают «гендер Бога» и как отвечают на современные вызовы (18+).

Путин не согласен с «гендерной нейтральностью» Бога, патриарх Кирилл пугает «гей-парадом», а РПЦ все дальше отдаляется от христианства. И все это ради того, чтобы «религиозно оправдать» политику Кремля.

Страхи

Острое неравнодушие к гендерной проблематике демонстрируется на вершинах российской власти. Как светской, так и духовной. Владимир Путин уже несколько лет возмущается тем, что, по его сведениям, на Западе отменяют пап и мам, заменяя их на «родителя № 1» и «родителя № 2». Проблема эта так важна для Путина, что он говорил о ней на церемонии присоединения к РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В этом контексте выходит, что борьба с переименованием пап и мам — одна из важнейших причин спецоперации.

В своем Послании Федеральному собранию РФ 21 февраля Путин пошел дальше. Говоря о причинах военных действий, он воскликнул:

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ВЛАДИМИР ПУТИН:

«Посмотрите, что делают на Западе! Педофилия становится нормой, священники одобряют однополые браки… Англиканская церковь, например, планирует… рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости господи, "не ведают, что творят"…»

(написание слов «бог» и «господь» приводится согласно официальному сайту президента РФ).

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента / ТАСС

Подобные же страхи высказывает в своих проповедях и патриарх Кирилл (Гундяев). Например, в Прощеное воскресенье прошлого года он так объяснял действия российских властей:

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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:

«Восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти… Это гей-парад».

Можно приводить еще десятки высказываний такого рода. Из них ясно, что

власть считает страх перед ЛГБТ и всяческой «гендерной нейтральностью» хорошим мотивирующим фактором для россиян, призываемых поддерживать спецоперацию.

При этом более четверти детей в РФ растет в «однополых» семьях, где нет отца, а есть мама и, если повезет, бабушка. В Москве и Петербурге доля неполных семей вообще приближается к 50%. Воспитание в «однополых» семьях не формирует полного представления о гендерных ролях, а военные действия и связанные с ними социальные потрясения (например, эмиграция) еще больше вымывают «мужское начало» из демографического портрета русского народа.

На этом фоне пафос «проблемы пола» в кремлевской интерпретации понять непросто…

Бог Библии и бог «русского мира»

Вообще,

наделение Бога (точнее, богов) половыми признаками характерно для язычества, политеизма.

Множественность богов и сложные отношения между ними действительно подразумевают выстраивание генеалогий и гендерных отношений. В древних религиях почитание богов, олицетворяющих мужское начало, и богинь, олицетворяющих женское, камуфлировало дуализм — веру в два равновеликих, но антагонистичных начала бытия: светлое и темное, доброе и злое, созидающее и разрушающее и т.п. Древнеегипетская Изида была сестрой и одновременно женой бога потустороннего мира Осириса, а ее родителями были бог земли Геб и богиня неба Нут. «Официальной» женой верховного олимпийского бога Зевса была покровительница супружества богиня Гера. Впрочем, Зевс имел массу других жен и любовниц (и даже любовника), причем первую свою жену Метиду он проглотил. Но уже античные интеллектуалы воспринимали эту мифологию как некую метафору, образно описывающую сложные процессы эволюции мира — видимого и невидимого.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Если спроецировать мифологический взгляд на христианство, то действительно покажется, что Бог тут «мужского рода», Христос называет его Отцом и учит учеников молитве «Отче наш».

Но если бы российские политики, включая президента, дали себе труд прочитать Библию, то даже в русском переводе (не передающем всех нюансов оригинала) они обнаружили бы массу «гендерных» неоднозначностей.

Центральный образ трех книг Ветхого Завета (Премудрости Соломона, Притчей Соломоновых и Премудрости Иисуса, сына Сирахова) — София (на иврите — Хокма (חכמה)), Премудрость. Христианская традиция, восходящая к апостолу Павлу, трактует этот «женский» образ как вторую ипостась Божества. Премудрый Соломон называет ее «Дух разумный, святой… дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя» (Прем., 7:22-25).

Православная церковь считает пророчеством о себе самой такие слова о Софии: «Премудрость [Бог-Слово] построила себе дом [церковь], вытесала семь столбов его [семь Вселенских соборов], заколола жертву [распятие Христа], растворила вино свое и приготовила у себя трапезу [таинство Евхаристии]» (Притч., 9:1-2). Главный собор Византии — Святой Софии в Константинополе — был посвящен воплощенной Премудрости — Иисусу Христу — и одновременно Его церкви. По его образцу строились Софийские соборы в Киеве, Великом Новгороде и других центрах православия.

Но это еще не все! Опираясь на евангельское откровение (например, Матф., 28:19), христиане поклоняются триипостасному Богу — Троице. А как на языке Библии именуется Его (Ее) третья ипостась? В древнееврейском языке это «Руах» (רוח) — слово женского рода, а в древнегреческом, на котором написан почти весь Новый Завет, это «Пневма» (Πνεύμα) — слово среднего рода.

Наконец, слово «Божество», которым обозначается единая природа трех ипостасей, в русском языке среднего рода, а в греческом (θεότητα) — женского! В этот же ряд можно поставить слово «Троица» — оно женского рода и в славянском, и в греческом.

Что же получается со всей этой филиппикой о гендере Бога? Раз для РФ неприемлема «идея гендерно нейтрального бога», значит, мы должны отстаивать, вплоть до вооруженных конфликтов, принадлежность Бога к мужскому, женскому и, «прости господи», среднему родам? А что делать — такова библейская и церковная традиция Его именования.

Если же серьезно, то не только чтение Библии, но и прослушивание базового курса катехизиса в воскресной школе помогли бы спичрайтерам президента узнать о Боге как о реальности трансцендентной, Источнике бытия всего существующего, Который выше всех законов созданного Им мира. Законов времени, пространства, гендера, «русского мира».

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московский Стоглавый собор XVI века имел гораздо более адекватное представление о Боге, чем воспитанные в атеизме ХХ века выходцы из советского прошлого. В 41-й главе деяний этого собора

запрещается изображать Бога-Отца в виде старца мужского пола, а как эталон образа Святой Троицы указывается известная икона Андрея Рублева, где три ипостаси имеют вид почти бестелесных ангелов, максимально лишенных гендерных признаков.

«Приписывать Богу пол бессмысленно, — пишет издающийся в Москве по благословению патриарха Кирилла журнал «Фома». — Пол — это биологическая характеристика, Бог — не организм, пол — знак нашей неполноты, незавершенности, нашей потребности в другом, Бог есть всякая полнота».

Хотя Иисус Христос, воплощенный Бог, имеет мужской образ, но, с точки зрения христианства, Он принял всю полноту человеческой природы (не только мужской ее части!), чтобы освятить и спасти всех людей, не только мужчин. Апостол Павел пишет, что в духовном мире «нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал., 3:28).

Очевидно, кремлевский «бог» (недаром он пишется со строчной буквы!) и Бог христиан — не похожие, а в чем-то и противоположные реальности.

Религиозные представления российских политических элит (во всяком случае, те, с которыми они выступают на публике) представляют собой микс империализма «русского мира», обрывков советских стереотипов, элементов христианской терминологии и оккультизма. Бог в этой квази-религии — вспомогательный, служебный элемент, в ее центре совсем другие ценности: сила, земной успех, глобальное доминирование и ксенофобия.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Как замечает архиепископ Григорий (Михнов-Войтенко), «с точки зрения традиционного религиоведения это считается сектантством, но мне кажется, оно ближе к язычеству, где (…) «наш идол — самый сильный и самый могущественный». «У них — идолище поганое, а у нас — совсем другое дело». «Мы — русские, с нами Бог».

Женское священство или «ересь бабизма»?

Если с «гендером Бога» все более-менее понятно, то как быть с гендерной проблематикой у людей? Путин, рассуждая о «трансформерах», признавал, что он сильно отстал от современного представления о гендерах — точнее, от того, как современное общество, в том числе религиозное, понимает и принимает те явления, которые еще несколько десятилетий назад были стигматизированы.

Человек ощущает необычность, трансцендентность своей природы на фоне остального животного и растительного мира, он не умещается в его рамки, в том числе половые. И позиция церкви Англии, которая так шокировала Путина, состоит вовсе не в том, чтобы превратить Бога в ЛГБТ-персону, а в том, что «разнообразие способов обращения к Богу и Его описания, содержащееся в Священном Писании, не полно отражалось в нашей богослужебной практике».

Христианский Бог — это не бог патриархального сообщества, «свой только для мужчин». Напротив, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан, 4:24).

При этом в традиционных церквях — католической и православной — признается только мужское священство.

В наши дни главный аргумент в пользу такого признания состоит не в «превосходстве» мужского пола над женским, а в том, что в некоторые моменты богослужения священник «иконографически» олицетворяет Христа, Который явился миру в мужском образе.

Наследие средневекового сексизма создает видимые неудобства католической, да и православной проповеди. Осознавая это, Второй Ватиканский собор (1962–1965), реформировавший католическую церковь, издал несколько документов о правах женщин в церкви и обсуждал возрождение древнего чина диаконис.

Нынешний папа Франциск изменил Кодекс канонического права, допустив женщин до служения чтецами и алтарницами. Несколько женщин занимают руководящие посты в Ватикане. Но католическим феминисткам этого мало — всерьез обсуждается вопрос о полноценном женском священстве. Тем более прецеденты уже есть — в 1979 году в результате трансгендерного перехода Нэнси Лединс из США стала первой официальной католической священницей (ведь по католическому учению, отменить священный сан однажды рукоположенного человека нельзя).

Протестанты давно и активно рукополагают женщин, которые в некоторых церквях уже заняли большинство епископских кафедр. Лютеранская (государственная!) церковь Дании рукополагает женщин с 1948 года, церковь Швеции — с 1958 года, церковь Норвегии — с 1962 года, церковь Финляндии — с 1988 года и т.д. В конце ХХ века эту практику приняли крупнейшие из традиционных протестантских церквей — Евангелическо-лютеранская церковь Германии и церковь Англии. Заметим, что в советские и первые постсоветские времена этот факт никак не мешал РПЦ вести богословский диалог и поддерживать официальные отношения с этими церквями, хотя нынешняя Московская патриархия активно «обличает» их за «недопустимый модернизм».

Православная церковь занимает в этом вопросе самую консервативную позицию. Хотя и ее общины, оказывающиеся под сильным западным влиянием, идут на послабления: епархии Антиохийского (арабского) патриархата в США, например, стали посвящать девушек в чин чтеца и разрешать им служение в алтаре. Всерьез о женском священстве в православии не говорят, но по факту роль женщин тут очень велика. РПЦ советских времен называют «церковью белых платочков», поскольку мужчины среди ее прихожан составляли считаные проценты. Соответственно, и влияние женщин на церковную жизнь в православии очень велико — в последние годы жизни патриарха Пимена (Извекова) (умер в 1990 году) патриархией рулила Надежда Николаевна Дьяченко, ухаживавшая за больным первоиерархом и получившая прозвище Надежда всея Руси. Как шутил о. Михаил Ардов, «у католиков ересь папизма, а у нас — бабизма».

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Тест на инакость

Более сложный и вместе с тем самый актуальный (судя по высказываниям патриарха Кирилла) аспект гендерной проблематики в современном христианстве — это «инклюзия» ЛГБТ-людей. Иными словами, вопрос о том,

могут ли люди «нетрадиционной» сексуальной ориентации быть христианами, участвовать в церковной жизни, принимать сан и — о ужас! — вступать в брак? Несмотря на утверждения Путина, у западных христиан нет единства в этом вопросе.

Всемирное англиканское сообщество, объединяющее десятки церквей этой традиции, разделилось по вопросу о гей-браках: большинство церквей стран Африки и Азии категорически не соглашаются их принимать. Нет единства и в лютеранском содружестве: если в церквях скандинавских стран и Германии геев и лесбиянок не просто венчают, но и рукополагают во епископов, то церкви Эстонии и Латвии твердо стоят за «традиционную» семью. Протестантский ответ на «ЛГБТ-вызов» зависит от разных методов экзегезы (толкования) Писания, содержащего несколько антигомосексуальных пассажей. Их можно толковать «эксклюзивно» (буквально), а можно «инклюзивно» — как, например, толкуется ветхозаветный призыв побивать камнями до смерти всех инаковерующих. Но это тема для отдельного разговора.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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