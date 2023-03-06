Мнение: Нормальность аграрной сверхдержавности, удвоение экспорта пшеницы и «ценовой Апокалипсис» в Польше

1. Читатели пишут об успехах дореволюционной России в аграрном экспорте. Статистика и опыт других стран показывают, что если бы не коллективизация с раскулачиванием, то в середине XX века Россия не голодала бы, а наоборот, ещё прочнее закрепила бы свои позиции в качестве одного из мировых лидеров в сфере с/х. Цитирую из письма:



Российская Империя была мировым лидером по экспорту агропрома, СССР был мировым лидером по импорту агропрома, Россия сейчас снова стала мировым лидером по экспорту агропрома.



У моих бывших тестя и тёщи большая ферма на Юге России. Ещё когда они не были бывшими, рассказывали удивительные вещи о господдержке: про сельхозкредиты с нулевой процентной ставкой, про дотации на закупки комбайнов и сельхозтехники, про списание государственных кредитов. Вот и пошли результаты.



И про Сибирь. В начале XX века не было климатических изменений, но был Столыпин. В результате его реформ агропром в Сибири вырос в десятки раз. Если в 1894 на внешних рынках Россия реализовала всего 400 пудов сибирского масла, то через 10 лет (1904) – 2 млн. пудов, а в 1913 г. – около 5,7 млн пудов. В 1909-1913 Сибирь поставляла 16% мирового экспорта сливочного масла и 60% российского (это, кстати, ещё говорит и о логистике — сливочное масло не зерно, его нужно везти в холоде и закрытым).



Лев Троцкий о столыпинской реформе сказал так: если бы она была завершена, то русский пролетариат не смог бы прийти к власти в 1917 году.

Подробнее про сибирское маслоделие в начале XX века можно прочитать вот здесь. Закончилась история дореволюционных маслодельческих кооперативов довольно печальным, но обыкновенным для той эпохи образом:

…в России революционеры поступили с кооперацией так же, как и с прочими «осколками царского режима»: в феврале 1920 года ССМА был ликвидирован решением Сибревкома, центральная контора кооператива в Новониколаевске стала отделением Центросоюза. <…>

Главным местом паломничества туристов на знаменитом лондонском кладбище Хайгейт является могила основателя мирового коммунистического движения Карла Маркса. А совсем недалеко от «звёздного» склепа затерялась небольшая могилка – даже смотрители с трудом её вспоминают, показывая редким посетителям. Здесь похоронен Александр Балакшин – человек, который всей своей жизнью опроверг известные слова Маркса об «идиотизме деревенской жизни». Он опроверг все расхожие представления о селе и о сельчанах как о «тёмной забитой массе» – наоборот, он доказал, что русское село может быть передовым, деловым, образованным, успешным. Но в России всерьёз и надолго победил именно Маркс. Не случись этого, стала бы Сибирь мировым центром маслоделия – кто знает…

2. Россия в первые месяцы 2023 года поставила очередные рекорды по экспорту пшеницы (ссылка):



Объем экспорта российской пшеницы в январе и феврале 2023 года почти в два раза превысил показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до начала специальной военной операции (СВО) на Украине и составил 6,1 миллиона тонн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на логистическую компанию Logistic OS.

Как сообщает агентство, стоимость пшеницы из России была достаточно низкой из-за большого прошлогоднего урожая, что привлекло покупателей. Продажи в этот раз начались позже — в конце 2022 года, когда российское зерно восстановило «конкурентные преимущества».

Эта тенденция означает, что грузоотправители смогли преодолеть связанные с финансированием и страхованием сложности, которые были вызваны санкциями против России. В этом сезоне Россия отправила 29,5 миллиона тонн пшеницы по сравнению с 26,7 миллиона тонн в 2022 году.

3. В то время как у нас, в свободной капиталистической России, сельское хозяйство по большинству направлений впечатляющим образом растёт, в находящейся под американским игом Польше всё заметнее становится кризис в с/х отрасли (ссылка):

Польше предрекли «ценовой Апокалипсис» на рынке овощей и фруктов из-за выросших цен на энергию. Об этом сообщает Interia.

«Все станет дороже, если так выросли цены на электроэнергию, газ, отопление. По цене нас может ждать Апокалипсис», — отметил собеседник издания из Сельскохозяйственной палаты в Нижней Силезии.

Отмечается, что большинство фермеров в стране жалуются на рост цен на энергоносители. По словам собеседника издания, в связи с тем, что энергия сильно подорожала, многие фермеры начали ограничивать площадь выращивания сельскохозяйственных культур.

В Минсельхозе Польши подчеркнули, что производство обрабатываемых культур в текущем году может снизиться. Данная ситуация может привести к дефициту товаров на рынке и соответствующему росту цен.