Союз инопланетян объявил Земле межпланетный джихад за сбитые над США тарелки

Обсерватория

Массачусетского технологического института получила сигнал, предположительно дошедший из

галактики NGC 300. Консилиум учёных смог расшифровать послание – в нём

объявлена «священная война» планете Земля.

«Инопланетяне с

галактики NGC 300 передали нам небольшое, но очень ёмкое сообщение. Из-за сбития

летающих тарелок с их так называемыми дипломатами, они поклялись кровно

отомстить нам. Дипломаты, по их словам, летели налаживать межпланетные связи,

организовывать технологическое сотрудничество, а мы сразу открыли огонь. Никто не выжил», –

рассказывает главный астролог MIT, профессор Стефан

Оливер.

Ожидается, что мстить инопланетяне будут не военным путём. Они не ударят по Земле межгалактической ракетой и не

высадят космический десант. Однако ожидается, что агрессоры попробуют спровоцировать человечество на самоуничтожение.

«Волны

облучения будут раскрывать в людях их самые злобные черты, повышать

раздражительность. Вкупе с сильнейшими природными катаклизмами, их воздействие

закончит существование Земли руками землян», – говорит профессор Оливер.

Учёные не

располагают информацией, когда инопланетяне начнут осуществлять задуманное. По

их сведениям, это может начаться как через минуту, в случае, если это уже не

началось, так и через 50 лет.

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