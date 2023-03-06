 

Союз инопланетян объявил Земле межпланетный джихад за сбитые над США тарелки

06.03.2023, 15:33, Разное
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Обсерватория
Массачусетского технологического института получила сигнал, предположительно дошедший из
галактики NGC 300. Консилиум учёных смог расшифровать послание – в нём
объявлена «священная война» планете Земля.

«Инопланетяне с
галактики NGC 300 передали нам небольшое, но очень ёмкое сообщение. Из-за сбития
летающих тарелок с их так называемыми дипломатами, они поклялись кровно
отомстить нам. Дипломаты, по их словам, летели налаживать межпланетные связи,
организовывать технологическое сотрудничество, а мы сразу открыли огонь. Никто не выжил», –
рассказывает главный астролог MIT, профессор Стефан
Оливер.

Ожидается, что мстить инопланетяне будут не военным путём. Они не ударят по Земле межгалактической ракетой и не
высадят космический десант. Однако ожидается, что агрессоры попробуют спровоцировать человечество на самоуничтожение.

«Волны
облучения будут раскрывать в людях их самые злобные черты, повышать
раздражительность. Вкупе с сильнейшими природными катаклизмами, их воздействие
закончит существование Земли руками землян», – говорит профессор Оливер.

Учёные не
располагают информацией, когда инопланетяне начнут осуществлять задуманное. По
их сведениям, это может начаться как через минуту, в случае, если это уже не
началось, так и через 50 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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