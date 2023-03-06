Суперглянцевые и готические: спорный, но весьма эффектный тренд в макияже губ

Сегодня в тренде очень оригинальный и неоднозначный в плане восприятия стиль нанесения губной помады. Его называют трендом на леденцовые губы, который нравится далеко не всем, поэтому является спорным, однако в нем есть несомненные преимущества. Именно о нем пойдет речь.

Концепция

Речь идет об эффекте неаккуратно нанесенной губной помады, которая словно растерлась или лишилась контуров после поцелуя (принятия пищи и пр.). Некоторые люди предполагают, что такой эффект сигнализирует о воспалении, инфекции или аллергии, что способно вызвать беспокойство. Однако не стоит думать о плохом, сегодня данная концепция в моде, и у этого тренда есть свои преимущества. Вам не придется тратить много времени для того, чтобы четко обозначить контуры губ. Кроме того, вам не надо переживать о том, что после еды помада частично сотрется и губы не будут столь привлекательными, как только что после нанесения макияжа. Плюс также в том, что можно экспериментировать и выбрать наиболее импонирующий способ, который выглядит естественно. Впрочем, решать вам, а сейчас есть возможность рассмотреть несколько вариантов макияжа леденцовых губ.

Базовое тотальное размытие

Здесь эффект леденцовых губ представлен на все сто процентов. Достичь его несложно, достаточно нанести помаду на поверхность губ и, используя губку для макияжа, слегка ее прижать. Помада выйдет за контуры, и вы получите эффект, который сегодня в тренде. Можно использовать разные цвета, для креативности лучше подойдут яркие оттенки (например, красный или оранжевый).

Легкое размытие

Если вы планируете акцентировать внимание на других чертах лица, к примеру глазах, используйте данную технику. Вам также необходимо покрыть губы помадой и слегка размыть контуры. Это также можно сделать губкой или пальцами рук, только не прилагая особых усилий. В данном случае используйте менее яркие цвета, чтобы достичь туманного эффекта (по принципу использования румян).

Блестящие леденцовые губы

Помаду не стоит слишком сильно растушевывать на месте контуров. Достаточно нанести ее не очень четко и добавить блеска. Размывание сведено к минимуму (эффект заметен только над верхней губой), а губы обретают мерцающий блеск, что смотрится довольно оригинально и необычайно привлекательно.

Суперглянцевый эффект

Он достигается благодаря слегка размытым контурам, после чего вокруг губ наносится более светлый тон, в отличие от тона помады. Затем поверхность покрывается обильным блеском. Блеск настолько обильный и густой, что создается впечатление реально покрытых леденцами губ. Кажется, что поверхность губ максимально влажная и липкая, а также естественная, что бывает, если есть леденец не очень аккуратно. Согласитесь, что экстравагантности и креативности такой идее не занимать.

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Размазанные по бокам леденцовые губы

Не стоит ограничиваться стандартной концепцией размытых контуров по всему периметру, можно использовать отдельные участки. К примеру, растушуйте уголки губ, словно вы только что ели арбуз без оглядки на наличие помады. Такого эффекта можно добиться также при помощи губки или использовать пальцы, чтобы растереть помаду по бокам. Для лучшего эффекта можно подняться выше верхней губы по центру и направлению к носу, это также будет выглядеть очень забавно.

Эфирные леденцы

Это очень оригинальная техника, которая, во-первых, гарантированно не оставит вас без внимания (если вы любите эпатировать, это для вас), во-вторых, визуально увеличит размер губ. Нанесите помаду на всю поверхность и сделайте контуры максимально размытыми. К примеру, вы можете зайти за пределы губ на расстояние почти до двух сантиметров. Затем возьмите белую жидкую помаду и обойдите кисточкой чуть выше контуров. Можете не соединять линии в уголках губ, чтобы получилось два независимых контура сверху и внизу (так часто делают клоуны). Можно экспериментировать с разными цветами и вместо белого контура использовать другой цвет или оттенок (можно взять не светлее основного тона помады, а темнее).

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Готический стиль

Если вы являетесь поклонницей этого направления, включите его в новый тренд. Леденцовые губы необязательно должны соответствовать цвету леденцов (розовые, красные и пр.), можно добавить темных оттенков и обязательно черный цвет. Рекомендуется нанести точку в центре губ и создать эффект плавно переходящего черного в более светлые цвета по направлению к контурам (то есть по разным сторонам от центра). Можно остановить свой выбор от черного до коричневого и бежевого за пределами губ или от черного до темно-, а затем светло-серого в том же направлении.

Вместо заключения

Возможно, многим такая тенденция покажется странной, однако далеко не все новые модные направления были тут же приняты и оценены по достоинству. Многие воспринимались, что называется, в штыки, однако это не помешало им со временем подняться на саму вершину моды. Не исключено, что данный тренд на леденцовые губы повторит это восхождение.