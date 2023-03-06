 

Большая Наградова – Личное мнение

06.03.2023, 14:52, Разное
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Полина Диброва, в девичестве известная под фамилией Наградова, после трёх родов показала всем, что до сих пор действительно оправдывает свою фамилию.

Ну, как доказала? Показала себя в купальнике:


Фото: Соцсети

И что бы вы думали? Вместо того, чтобы пожелать Полиночке крепкого здоровья и личного счастья, некоторые закричали, что «шарики слишком большие».

Диброва в ответ не выдержала и принялась объяснять, что обладательницей пышных форм она была всегда, а потом начала худеть, формы ушли и жизнь потеряла краски.

Нет, ну понятно, что ей 34 уже. Полина сделала всё, чтобы всё стало как прежде.

«Моя любимая тема подъехала — грудь. „Шарики“, „слишком большая“, „зачем“ и прочее. Обладательницей форм я была всегда. Но потом пришла диета, в результате ушло все. И жизнь потеряла краски. Легко ли с таким расстаться и принять?», — объяснила Диброва с критиками.

Ты, Полина, в этом вопросе не оправдывайся. Зря ты принялась объясняться — хорошая у тебя грудь.

Конечно, кому-то ты можешь не нравиться, и вот парадокс — чем лучше будешь выглядеть, тем сильнее не нравиться. Как почему? Догадайся сама.

А если кричат вслед, что грудь слишком большая, это означает лишь то, что тебя заметили.

Завидуете Полиночке, ответьте честно!

Источник: Лена Миро


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