 

Представитель Кремля Песков: Президент Путин поздравил первую женщину-космонавта Терешкову с днем рождения

06.03.2023, 14:33, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин, по словам Пескова, отправил Терешковой поздравительную телеграмму, передает РИА «Новости».

На сайте Кремля отмечается, что Путин отметил профессионализм, силу духа и искреннее стремление служить Отечеству Терешковой, которые позволили ей осуществить мечту и вписать страницу в историю покорения Вселенной.

Путин также отметил, что знания, опыт, созидательный потенциал Терешковой востребованы в ответственной общественной, законотворческой работе.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. 16-19 июня 1963 года Терешкова совершила исторический полет в космос на корабле «Восток-5», который 48 раз облетел вокруг планеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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