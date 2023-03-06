Военкор Коц: Солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку в Артемовске

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц описал забавный случай, рассказанный ему российскими штурмовиками в Артемовске, когда солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку в Артемовске.

Как передает «Российская газета» слова военкора, на российские позиции зашел боец, чтобы попросить сигарету и в этот момент началась атака противника. Пришедший вместе со всеми стал обивать атаку и убил нескольких противников.

После боя «гость» понял, что зашел не в тот окоп и сражался против ВСУ, после чего российские военные похвалили его за высокую результативность и отправили в плен.

Ранее российский разведчик спецназа ЗВО в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.

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