 

Военкор Коц: Солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку в Артемовске

06.03.2023, 14:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц описал забавный случай, рассказанный ему российскими штурмовиками в Артемовске, когда солдат ВСУ помог российским бойцам отбить атаку в Артемовске.

Как передает «Российская газета» слова военкора, на российские позиции зашел боец, чтобы попросить сигарету и в этот момент началась атака противника. Пришедший вместе со всеми стал обивать атаку и убил нескольких противников.

После боя «гость» понял, что зашел не в тот окоп и сражался против ВСУ, после чего российские военные похвалили его за высокую результативность и отправили в плен.

Ранее российский разведчик спецназа ЗВО в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / Вице-спикер Крыма захотел стать гидом для западных дипломатов

25.05.21 / Космос сегодня как море в 19 веке — кто его контролирует, тот владеет всем

27.07.21 / Эксперт назвал справедливым призыв единороссов компенсировать газификацию гражданам

03.11.21 / 423 атомных реактора: столько мощности сегодня предоставляет совокупность солнечных панелей

23.07.20 / МИД РФ предложил помощь Украине с расшифровкой Минских соглашений

29.12.21 / IHF созвала совещание по вопросу дальнейшего проведения МЧМ

24.11.21 / Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску

04.07.20 / Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS

01.03.22 / Бутусов: У нас не швейцарское ополчение – у нас гораздо круче, это Украина! Мы будем выжигать оккупантов с нашей земли до последнего

04.10.20 / Женщина без водительских прав сбила троих детей под Челябинском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика