 

Эксперт Юшков: Польша вряд ли получит компенсации по газу и нефти

06.03.2023, 14:33, Новости дня
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Шансы Польши получить компенсацию по иску минимальны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша собралась потребовать от Газпрома и «Татнефти» компенсаций за прекращение поставок нефти и газа.

«Претензии Польши абсурдны, особенно в нефтяной сфере. Весь прошлый год они требовали ужесточить санкции против РФ и запретить доставку нашей нефти по трубе. И когда в ЕС отказались это делать, Варшава заявляла о готовности ввести ограничения на национальном уровне», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«На деле же, скорее всего, арбитраж признает ситуацию форс-мажорной. Дело в том, что там остался только контракт «Татнефти», которая не смогла согласовать с Минэнерго график прокачки на польский НПЗ. Соответственно, это государственное решение и компания просто не могла выполнить условия договора», – полагает собеседник.

«Что касается газовой сферы, контракт Газпрома с польской компанией должен был закончиться еще в декабре прошлого года. Но, напомню, Польша и Болгария стали первыми странами, перед которым встал вопрос, платить ли за энергоресурсы по рублевой схеме. И они отказались от поставок», – заметил он.

«Теперь поляки требуют от нас вернуть разницу между изначально оговоренной стоимостью по контракту с Газпромом и тем, за сколько реально они покупали в итоге топливо. Но тут есть прецедент, когда финская компания также подавал иск к Газпрому и арбитраж принял сторону России, сославшись на нежелание финнов платить в рублях», – заключил Юшков.

Ранее глава польской компании Orlen Даниель Обайтек заявил о планах потребовать компенсации от РФ за прекращение поставок нефти и газа. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Zet. Контракт Orlen на поставки нефти с российской «Татнефтью» действует до декабря 2024 года, в рамках договора польская сторона покупала 200 тыс. тонн нефти в месяц, пишет РИА «Новости».

27 февраля «Транснефть» сообщила, что прекратила транспортировку российской нефти в Польшу, поскольку маршрутные поручения на конец февраля не были оформлены и оплачены. Поставки сырья в Польшу были исключены из экспортного графика, утверждаемого российским Минэнерго.

Контракт PGNiG (входит в Orlen) с Газпромом действовал до конца 2022 года, но поставки топлива были приостановлены в апреле 2022 года из-за неоплаты по новой схеме в рублях. Обайтек заявил, что этот вопрос будет решаться, вопрос компенсаций от РФ изучается.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша в феврале и марте сводит до нуля количество поставляемой в страну российской нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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