Скандалы: Счётная палата не считает денег на полёты бизнес-классом

Заботящиеся о госбюджете аудиторы предпочитают бизнес-класс и дорогие гостиницы

Пока простые люди скидываются кто сколько может на обмундирование и китайские квадрокоптеры для бойцов армии России, а бюджету страны в целом грозит дефицит, чиновники из Счётной палаты государственных денег не считают. Они любят комфорт, престиж и летают бизнес-классом, заметил «Октагон», хотя первоочередная задача ведомства состоит в контроле за эффективным использованием госбюджета.

Бывшего главу Алексея Кудрина даже возили первым классом за 1,3 млн рублей и селили в пятизвёздочных отелях Рио-де-Жанейро.

Билеты в бизнес-класс дороже обычных в три – семь и более раз. Из преимуществ – более просторное сиденье, первоочерёдность посадки-высадки, обслуживание в аэропорту, большее разнообразие в меню и алкоголь. Бизнес-классом в командировки массово летают не только аудиторы Счётной палаты (12 аудиторов – её ключевые должностные лица), но также малоизвестные и неизвестные чиновники ведомства.

Например , Счётная палата оплатила авиаперелёт директора одного из департаментов СП и инспектора в Екатеринбург и обратно в январе 2023 года. Сумма составила 144 тыс. рублей на двоих, билеты в Нижний Новгород стоили 80 тыс. рублей.

Вениамин Симонов – директор департамента аудита финансовых рынков и государственного долга Счётной палаты, он же архимандрит Филипп. Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой истории Церкви МГУ. Кроме того, он священник в Свято-Никольском храме в Отрадном (Москва). Средний доход за последние годы составляет около 700 тыс. рублей в месяц. Его попутчик Ивэн Харланов – начальник инспекции Счётной палаты РФ, бывший помощник председателя Совета Федерации по экономическим вопросам.

В командировки чиновники ездят не только по основной, контрольно-счётной специализации ведомства. Зачастую речь идёт об «обмене опытом» и обучающих мероприятиях, хотя сотрудники СП способны обходиться видеоконференциями. Аудитор Счётной палаты Олег Савельев и начальник инспекции Ацамаз Дедегкаев в этом месяце летали в бизнес-классе по маршруту Москва – Омск – Москва, потратив 217 тыс. рублей на двоих. В Минеральные Воды и обратно за 63 тыс. рублей слетал в январе начальник инспекции Алексей Свищёв.

Африканский тур (Кения, Либерия и Марокко) стоимостью более 600 тыс. рублей состоялся в начале февраля 2023 года у замдиректора департамента финансового аудита аппарата Счётной палаты Дениса Стрижеусова, хотя год назад было достаточно общения с зарубежными коллегами по видео. Перемещался чиновник по маршруту Москва – Дубай – Найроби – Монровия – Касабланка – Стамбул – Москва. При этом рядовые сотрудники СП Олег Костылев и Андрей Сусаренко совершили аналогичный перелёт в экономклассе – в шесть раз дешевле. Директор департамента международного и регионального сотрудничества Тимур Махмутов и начальник отдела сотрудничества с ИНТОСАИ и другими международными организациями Ярослав Яловенко слетали бизнес-классом в Индию.

Хотя Счётная палата периодически жалуется, что три четверти госзакупок проходят с единственным претендентом, билетами без какой-либо конкуренции («закупка у единственного поставщика») её обеспечивает АО «Городской центр бронирования и туризма». Несмотря на название, к мэрии Москвы эта компания отношения не имеет и является частной. Имена её владельцев скрыты, однако организация активно взаимодействует с госструктурами.

Та же фирма обеспечивала проживание сотрудников Счётной палаты в гостиницах, и об экономии по этому направлению в ведомстве тоже не задумывались. Например, шесть ночей, проведённые главой СП Алексеем Кудриным в пятизвёздочном отеле Fairmont Rio de Janeiro Copacabana в ноябре 2022 года обошлись бюджету в 830 тыс. рублей. Международный конгресс аудиторов в то время действительно проходил , Кудрин тогда готовился уйти в отставку и перейти на работу в «Яндекс». Во время той поездки троим его подчинённым забронировали номера попроще – каждый почти втрое дешевле.

При Кудрине ситуация с покупкой авиабилетов главным аудиторским ведомством в целом была аналогичной . Сам он летал в Бразилию первым классом за 1,3 млн рублей, пользуясь услугами авиакомпании Emirates: своя «каюта», душ-спа. «Почувствуйте себя как на борту личного самолёта», – так описан этот сервис на сайте Emirates. Многие коллеги Кудрина тоже ценят повышенный комфорт и летают за рубеж и по России со всеми удобствами.

«Октагон» направил несколько вопросов Счётной палате, которую в статусе исполняющего обязанности председателя возглавляет Галина Изотова (как следует из приведённой выше информации, она тоже предпочитает бизнес-класс).

В пресс-службе Счётной палаты ответили, что руководствуются законодательством (Указ президента РФ от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих») и якобы стараются экономить:

– Следует отметить, что для лиц, замещающих высшие должности гражданской службы категории «руководители», в Счётной палате РФ авиабилеты приобретаются классом ниже, чем установлено вышеуказанным документом, в целях экономии.

Относительно последних поездок в СП заявили, что в феврале 2023 года «представители высшего органа аудита России посетили Республику Индия для участия в шестом заседании глав высших органов аудита стран – членов ШОС». А поездка через Дубай и Найроби прошла «в рамках реализации Счётной палатой полномочий внешнего ревизора одной из организаций системы ООН», сотрудника командировали к месту проверки. На вопрос о том, кто проверяет СП, в ведомстве указали, что Счётная палата сама публикует отчёты о своей деятельности, а «объективность полученных результатов проверяет Главное контрольное управление президента».

Указ президента РФ «О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих» предусматривает обеспечение билетами в бизнес-класс только руководителей ведомств, к тому же текущая ситуация априори предполагает дополнительные меры экономии.

Тем не менее только в отношении Счётной палаты расходы достигают десятков миллионов рублей в год.

В 2020 году российский филиал немецкой некоммерческой организации Transparency International (включён Минюстом России в реестр НКО-иноагентов) провёл исследование , согласно результатам которого 63 процента бюджетных средств, направленных на оплату авиаперелётов представителей Минпромторга, Минфина, Минкультуры и упразднённого Минсевкавказа, потрачены на места в бизнес-классе. Зафиксированы случаи использования частных самолётов. Закупки билетов для сотрудников самой СП не анализировались, и по итогам исследования НКО «направила заявления в Счётную палату РФ по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм по использованию класса перелётов». Вышеописанная реакция Счётной палаты говорит сама за себя: контролировать свои расходы самостоятельно ведомство не может, и его вполне устраивает текущий тренд на засекречивание госзакупок.

Оригинал материала: “Октагон”