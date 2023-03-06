 

“Люблю”: В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого

06.03.2023, 13:48, Разное
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Не так давно певица опубликовала трогательный ролик со своим супругом Александром Чистяковым, с которым после 17 лет брака остается очень счастливой. А вчера в ее микроблоге появились новые кадры: мужа на них нет, зато есть свадебное платья, лимузин и жених. Неужели в жизни Глюкозы произошли кардинальные изменения?

К счастью, в отношениях с супругом у нее все так же прекрасно. Да, в тайне от публики она бросила его ради съемок клипа на песню “Давай женицца”. Все детали ее новой работы, к слову, до последнего держались в секрете. Сначала блондинка решила показать поклонникам образ, который ей подобрали для съемок: белое платье с перьями, шикарная шуба и длинные сапоги. “Люблю этот образ, он отражает меня сейчас”, – подписала свежий снимок певица.

А дальше публика увидела кадры уже со съемок клипа, в котором она вышла замуж не за своего реального возлюбленного, а за другого. Глюкоза сидит в лимузине, а рядом с ней – мужчина в костюме и бордовой бабочкой, который трепетно гладит ее по руке, а в какой-то момент прикасается щекой к ее щеке. В общем, выглядит все очень правдоподобно!

К слову, неделю назад звезда уже выкладывала отрывки из нового клипа. И тогда поклонникам удалось выяснить, что у нее по сюжету не один жених, а целых четверо! Причем совершенно разные: очень взрослый, молодой, мулат и карлик. Остается только догадываться, что навеяло Глюкозе взяться за такую работу. Но одно ясно точно: песня с веселым мотивом станет хитом.


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