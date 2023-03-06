 

Малофеев сказал, откуда узнал о покушении на себя

06.03.2023, 13:45, Новости дня
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Бизнесмен и основатель «Царьграда» Константин Малофеев узнал о том, что его попытались убить, от собственной охраны, сообщил предприниматель.

О попытке покушения бизнесмену сообщили сотрудники охраны, сообщил Малофеев в эфире «Царьграда», передает РИА «Новости».

Он выразил благодарность оперативникам ФСБ, и добавил, что не собирается раскрывать много деталей, поскольку дело все еще продолжается. Предприниматель выразил надежду на то, что все виновные будут пойманы «и наказаны».

Малофеев указал, что необходимо быть готовым к таким атакам, и отметил, что не намеревается останавливаться. Также бизнесмен обратился к нападавшим, указав, что не испытывает личной ненависти к ним, и даже к тем, кто хочет его убить.

Напомним, ФСБ смогла предотвратить убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские спецслужбы хотели поставить взрывчатку под его машину. Таким же способом в 2022 году убили дочь политолога Александра Дугина Дарья.

Сам бизнесмен объявил, что не пострадал при попытке покушения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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