Песков: Судьбу «Северных потоков» будет решать акционеры Газпрома

Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как потоки – международный проект, передает ТАСС.

Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.

Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана по их ремонту.

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