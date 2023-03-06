Песков: Судьбу «Северных потоков» будет решать акционеры Газпрома
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Дальнейшее решение о судьбе газопроводов «Северный поток» будут принимать Газпром и акционеры компании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что решение должно приниматься коллегиально всеми акционерами, так как потоки – международный проект, передает ТАСС.
Песков также заявил, что рекомендаций Кремля по этому вопросу Газпрому не будет.
Ранее СМИ сообщили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, так как нет плана по их ремонту.
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