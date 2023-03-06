 

В московских супермаркетах прошли облавы на граждан, не соблюдающих Великий пост

06.03.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Православная инициативная группа «Отряды Христа Спасителя» провела в московских супермаркетах профилактические мероприятия по недопущению нарушения гастрономического режима во время Великого поста.

Покупателям скоромного выписывали штрафы и выдавали повестки в участковый храм для покаяния.

Напомним, в России продолжается Великий пост, регламент которого установлен соответствующим указом Патриарха Московского и Всея Руси. Россиянам запрещено употребление в пищу мясных, молочных и иных продуктов, перечисленных в 4-м послании епископа Александрийского Аристофана ко Вселенскому собору от 287 года н.э. (с дополнениями от решений президиума соборов РПЦ 1971 и 2012 годов).

Следить за исполнением указа поручено добровольческим православным отрядам, частным охранным компаниям, казачьим подразделениям и иным. Участник добровольческой группы «Отряды Христа Спасителя» Павел Г. рассказал журналистам, как проходит процесс вразумления нарушителей поста.

– Народ у нас православный, понимающий и терпеливый. Если надо, то и удар нагайкой стерпит. Конечно, на выходе из магазина все пакеты не проверишь, мы проверяем где-то оного покупателя из десяти. В половине случаев там находятся скоромные продукты, – говорит он. – Мы, конечно, стараемся тех, кто попадается впервые, вразумлять словом Божьим. Цитируем гражданам Писание, решения Вселенских соборов и трудов Святых отцов. Если человек осознал свою вину на месте, он может оперативно покаяться в палаточном храме возле выхода из магазина, передать скоромные продукты активистам и идти с Богом. Если же нет, тогда уже в ход идут другие средства вразумления, а после окончания процедур человеку выписывается повестка в храм и определяется сумма штрафа, которую он должен там пожертвовать на благие дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.22 / В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой “Обручального кольца” Пожидаевой

16.12.22 / Компания «Севейра» подводит к банкротству поставщика школьного питания «КСП Колпинского района»

11.09.22 / Эксперт: Процесс онлайн и офлайн-голосования в Москве проходит спокойно

04.10.20 / Нобелевский лауреат Лукашенко, противостояние за Карабах, поддельные евреи, крымские рубли и новая миссия Медведева в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

22.05.22 / Мнение: Новая окопная проза

26.07.21 / Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родители во второй раз

19.09.22 / «Хочу морду набить одному человеку»

31.12.21 / Врач-нарколог назвал смертельно опасным смешивание определенных напитков с алкоголем

05.07.22 / Мнение: Следующий шаг к киберпанку

23.10.22 / Назло! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика