В московских супермаркетах прошли облавы на граждан, не соблюдающих Великий пост

Православная инициативная группа «Отряды Христа Спасителя» провела в московских супермаркетах профилактические мероприятия по недопущению нарушения гастрономического режима во время Великого поста.

Покупателям скоромного выписывали штрафы и выдавали повестки в участковый храм для покаяния.

Напомним, в России продолжается Великий пост, регламент которого установлен соответствующим указом Патриарха Московского и Всея Руси. Россиянам запрещено употребление в пищу мясных, молочных и иных продуктов, перечисленных в 4-м послании епископа Александрийского Аристофана ко Вселенскому собору от 287 года н.э. (с дополнениями от решений президиума соборов РПЦ 1971 и 2012 годов).

Следить за исполнением указа поручено добровольческим православным отрядам, частным охранным компаниям, казачьим подразделениям и иным. Участник добровольческой группы «Отряды Христа Спасителя» Павел Г. рассказал журналистам, как проходит процесс вразумления нарушителей поста.

– Народ у нас православный, понимающий и терпеливый. Если надо, то и удар нагайкой стерпит. Конечно, на выходе из магазина все пакеты не проверишь, мы проверяем где-то оного покупателя из десяти. В половине случаев там находятся скоромные продукты, – говорит он. – Мы, конечно, стараемся тех, кто попадается впервые, вразумлять словом Божьим. Цитируем гражданам Писание, решения Вселенских соборов и трудов Святых отцов. Если человек осознал свою вину на месте, он может оперативно покаяться в палаточном храме возле выхода из магазина, передать скоромные продукты активистам и идти с Богом. Если же нет, тогда уже в ход идут другие средства вразумления, а после окончания процедур человеку выписывается повестка в храм и определяется сумма штрафа, которую он должен там пожертвовать на благие дела.

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