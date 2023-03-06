«Если вы приехали нелегально, остаться не сможете» — Великобритания запретит нелегалам просить убежища в стране

Британские власти представят законопроект, который не позволит нелегальным мигрантам просить убежища в стране, передаёт Sky News. Закон, объявление которого намечено на вторник, также позволит властям высылать из страны всех нелегальных мигрантов, прибывающих через пролив Ла-Манш.



АР

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ввести новые законы, которые помешают тем, кто пересекает британскую границу нелегально, остаться в стране, пишет Sky News.

В беседе с британскими СМИ премьер напомнил, что решение проблемы массового пересечения мигрантами пролива Ла-Манш на небольших лодках является одним из пяти приоритетов его правительства. Нелегальную миграцию он назвал «несправедливой по отношению к британским налогоплательщикам и несправедливой по отношению к тем, кто приехал легально».

«Я преисполнен решимости выполнить своё обещание остановить поток лодок. Так что не заблуждайтесь: если вы приехали сюда нелегально, вы не сможете остаться», — приводит издание слова Сунака.

Ожидается, что министр внутренних дел Суэлла Браверман объявит о законе, разработанным её ведомством, во вторник. Новое законодательство не позволит мигрантам, которые прибыли в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш, просить убежища в стране.

Он также помешает адвокатам использовать законодательство, созданное для борьбы с современным рабством, для предотвращения депортации своих клиентов. Предполагается, что закон наделит министра внутренних дел полномочиями высылать всех нелегалов в Руанду или «другую безопасную страну». Более того, после высылки мигрантам будет запрещено возвращаться в Великобританию.

«Необходимо сделать так, чтобы, если вы приехали сюда нелегально, вас задержали и быстро выдворили. Цель наших законов будет проста, и на практике — единственный путь в Великобританию будет безопасным и законным», — пообещала Браверман.

Как отмечает Sky News, в пятницу Сунак и Браверман отправятся в Париж для переговоров, направленных на решение проблемы нелегальной миграции, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Впрочем, эксперты выступили с критикой планов правительства, назвав их «неэффективными и нефункциональными».

В частности, исполнительный директор Красного Креста Кристина Марриотт сочла новое законодательство «крайне тревожным». Она убеждена, что ужесточение системы предоставления убежища в Великобритании не является эффективной стратегией решения проблемы нелегальной миграции. «Министерству внутренних дел из собственных исследований известно, что это мало что сделает для того, чтобы помешать людям рисковать своей жизнью в поисках безопасности», — уверена Марриотт.

Исполнительный директор организации Freedom from Torture Соня Скеатс отметила, что новое законодательство не только не поможет сократить число погибающих при пересечении Ла-Манша людей, но и приведёт к тому, что ещё большему числу жертв пыток «будет несправедливо отказано в защите».

При этом Sky News напоминает, что, по данным министерства внутренних дел, только за первые два месяца 2023 года Ла-Манш нелегально пересекли 2950 мигрантов.