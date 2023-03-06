Ссора между Германией и Польшей мешает НАТО поддерживать Украину

Единство стран НАТО в поддержке Украины омрачается ссорами между Германией и Польшей по поводу поставок Киеву немецких танков и запасных частей для них, передаёт Bloomberg. Впрочем, в правительстве канцлера Олафа Шольца надеются, что напряжённость в отношениях с Варшавой спадёт после парламентских выборов в Польше осенью этого года.



АР

Пока страны, входящие в Североатлантический альянс, стремятся демонстрировать единство в поддержке Украины, разлад между Германией и Польшей угрожает подорвать совместные усилия по снабжению Киева вооружением и боеприпасами, пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, разногласия между Варшавой и Берлином по поводу поставок Украине ракет, танков и запчастей вышли на новый уровень, даже несмотря на призывы президента Владимира Зеленского «поторопиться» с поставками вооружений до начала весеннего наступления.

Польские власти не упускают возможности выступить с критикой и обвинениями в адрес Берлина, который для них является уже привычной мишенью. В последнее время обвинения прежде всего были связаны с задержками отправки танков Киеву. Дошло до того, что Варшава пригрозила передать вооружение немецкого производства без согласования с Берлином.

Даже после того, как канцлер Германии Олаф Шольц дал зелёный свет на отправку танков Leopard Украине, в чём Bloomberg видит прежде всего заслугу Польши, в Варшаве не успокоились. Власти заявили, что старые модели Leopard, которые они обязались отправить, будут малоэффективны без запасных частей из Германии. «Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германии, основном производителе этих танков. Мы так долго призываем немецкую сторону присоединиться к коалиции по поставке танков и передать не только танки, но и запасные части», — заявил на прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда.

По словам польского чиновника, побеседовавшего с агентством на условиях анонимности, Варшава убеждена, что Берлин больше заинтересован в конкуренции за международную популярность, чем в реальном предоставлении Киеву того, в чём там нуждаются.

В связи с этим «всплывают старые обиды». На замечания министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что в рамках своей энергетической политики Берлин направляет миллиарды в Москву, посол Германии в Варшаве ответил довольно резко. «Известно ли министру, сколько миллиардов злотых Польша переводила в Москву каждый год в обмен на российские энергоносители?» — написал Томас Баггер в Twitter. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что выразил протест против этих комментариев в ходе «долгого разговора» с Баггером.

Как напоминает Bloomberg, обмен колкостями происходит за несколько месяцев до выборов. Осенью 2023 года в Польше состоятся парламентские выборы, на которых правящая партия «Право и справедливость» рискует лишиться власти. Лидер партии Ярослав Качиньский ещё в прошлом году сделал Германию своей основной мишенью в рамках предвыборной кампании. Так, он потребовал от страны выплатить $1,3 трлн в качестве компенсации за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны.

Правительство Шольца уверено, что напряжённость спадёт после окончания предвыборной кампании. Официальные лица в Берлине утверждают, что, помимо перепалки на тему поставки вооружения Киеву, в других сферах отношения остаются не столь напряжёнными. В частности, высокопоставленный чиновник, побеседовавший с агентством на условиях анонимности, указал на тесное сотрудничество по системе Patriot, которую Германия передала Польше для поддержки противовоздушной обороны. Кроме того, польская компания PKN Orlen заинтересована в покупке доли в нефтеперерабатывающем заводе под Берлином, который Германия решила конфисковать у «Роснефти», для чего Берлин активно подготавливает почву.

И в разногласиях о поставке Украине запасных частей немцы видят «свет в конце туннеля». В интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нехватка запчастей заставила Берлин собирать «все боеприпасы по всему миру» для старых моделей танков, одновременно работая над увеличением производственных мощностей.

Более того, о стремлении Берлина «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», Шольц напомнил в пятницу во время визита в Вашингтон, где президент США Джо Байден похвалил немецкое правительство за поддержку Киева.