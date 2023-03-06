 

Собянин рассказал о первых итогах полноценной работы БКЛ

06.03.2023, 12:25, Разное
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Наиболее популярными станциями стали “Текстильщики”, “Сокольники” и “Каширская”. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что более 70% пассажиров пересели на большое метрокольцо с других линий. Гораздо свободнее стало на станциях “Калужская”, “Автозаводская” и “Нагатинская”, отметил мэр.

После полного открытия БКЛ пассажиропоток на ряде станций увеличился более чем в три раза. Среди них – “Нижегородская”, “Авиамоторная” и “Электрозаводская”, рассказал Собянин.

Он напомнил, что на большом кольце организовано 47 пересадок на другие линии и направления. Пассажирам больше не нужно ездить в центр города.

“Уверен, Большая кольцевая станет одной из самых востребованных линий московского метро. А многие будут выбирать для поездок по городу не личный транспорт, а метрополитен”, – добавил мэр.

Полное открытие БКЛ состоялось 1 марта. На линии длиной 70 километров открыта 31 станция.

Пассажиры экономят в пути до 45 минут. Например, раньше доехать от “Сокольников” до “Рижской” занимало около 17 минут. После открытия большого кольца добраться от одной станции до другой можно за три минуты.

БКЛ улучшило транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и области. Новое кольцо разгрузило не только радиальные линии подземки, но и улично-дорожную сеть города.


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