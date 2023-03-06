Байден оступился на трапе самолета в Алабаме
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Американский президент Джозеф Байден споткнулся, поднимаясь на борт самолета в штате Алабама, момент сняли на видео и распространили СМИ.
Байден, поднимаясь по трапу, на середине пути потерял равновесие и оступился, после чего перегруппировался и пошел дальше, дойдя до самого воздушного судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WSFA.
В конце февраля глава американского государства оступился и упал, поднимаясь по трапу самолета при отлете из Польши.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не свалился с трапа президентского самолета.
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