Матовые ногти – роскошный маникюр для весны, который выглядит дорого: фото

Матовый маникюр стал главным трендом в 2009 году и удерживал свои лидирующие позиции в течение последующих десяти лет. Однако вскоре ему пришлось уступить место глянцевому покрытию. Кто бы мог подумать, что матовый нейл-арт вернется к нам вновь уже этой весной: правда, в обновленной и усовершенствованной версии. Разбираем самые трендовые варианты.

Однотонный

Однотонный маникюр наверняка понравится тем, кто является приверженцем классики и минимализма. В этом сезоне модными являются такие оттенки как красный, розовый, голубой, синий.

Вы можете по желанию выбрать как глубокий насыщенный, так и пастельный блеклый оттенок.

Френч

Очень красиво и стильно смотрится френч в необычных как для такого нейла-арта цветах. Например, вы можете покрыть ногти черным лаком, а кончики оформить лаками ярких цветов.

Оригинальный вариант — это сделать матовым основную поверхность ногтя, а кончик-«улыбку» покрыть глянцем, тем самым совместив две текстуры в контексте одного нейл-арта.

Выделение одного ногтя

Данный тренд уже несколько лет удерживает лидирующие позиции. Суть заключается в том, чтобы четыре ногтя покрыть лаком одного цвета, а пятый покрыть лаком другого оттенка: более светлого или более темного.

При желании «выделенный» ноготь можно дополнительно украсить стразами и блестками.

Омбре

Очень эффектно и стильно смотрится маникюр с переходом из одного оттенка в другой. У основания ногтя лучше смотрится более светлый пастельный оттенок, а у кончика — более темный.

Рисунки

Если хотите, то можете один или несколько ногтей украсить рисунками: абстрактными, геометрическими, растительными принтами и т. д. Но помните, что рекомендуется придерживаться минимализма, дабы маникюр не выглядел перегруженным.

Вы можете рассмотреть вариант оформления ногтей с помощью фольги золотистого или серебристого цвета.

Такой материал хорошо прилегает к ногтевой пластине, не образуя неровностей и выпуклостей.