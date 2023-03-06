 

Бархатная поверхность или украшения. Какие дизайны ногтей актуальны в 2023 году?

06.03.2023, 12:10, Разное
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В сфере нейл-арта существуют дизайны, которые кочуют из сезона в сезон. Но всегда приятно узнать о новинках, которые можно применить к своему образу. Весенний сезон только начался, а мастера по маникюру уже предлагают своим клиентам попробовать нечто совершенно невообразимое, что позволит сделать ногти одновременно шикарными и элегантными.

Обратите внимание на металлические мотивы. Они представлены в самых разных вариантах и цветах. Что еще лучше, они становятся все популярнее и популярнее с каждым днем.

Французская иллюзия

Эта тенденция совсем недавно захватила социальные сети, но дизайн уже успел покорить многих девушек.

Он сочетает в себе эффект омбре и французский маникюр, что позволяет добиться трехмерности с преломлением оттенков.

Сенсорное удовольствие

Ногти, которые уже успели получить название сенсорных, станут не только красивыми, но и приятными на ощупь. Вы можете применять к дизайну своих ногтей самые разные текстуры, включая 3Д-наклейки, драгоценные камни и украшения в виде цветов. Лак с ярким цветом можно нанести только на кончики ногтей или добиться эффекта полного погружения.

Для того чтобы поддержать тренд, вы можете выбрать нейл-арт, который будет предусматривать уникальное украшение для каждого ногтя.

“Бархатные” ногти

К сенсорному тренду относятся и “бархатные”, или, как их еще называют, “кошачьи” ногти. Этот эффект особенно популярен среди мастеров маникюра, но все еще продолжает набирать обороты, а клиенткам нравится наблюдать за тем, как дизайн каждый раз создается с помощью разных технологий. На ногтях мерцающие лаки смотрятся просто непревзойденно, а сочетать их можно с контрастными цветами.

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Накладные ногти

Похоже, они снова возвращаются. И такой вариант создания маникюра является отличной альтернативой для тех, кто не хочет тратить деньги на салон. Вы можете просто подпилить свои собственные ногти, а сверху наклеить накладные, что позволит вам моментально создать новый стиль на ваших пальчиках.

Расплавленный металл

Казалось бы, все, что когда-либо могло быть приклеено к ногтям, уже испробовано. Этого никак нельзя сказать о дизайне «расплавленный металл». Он смотрится совершенно необычно и кажется одновременно минималистичным и очень впечатляющим. Создание таких ноготочков предполагает наклеивание на поверхность имитации капель металла.

Яркие оттенки

Если жизнь кажется скучной, самое время разнообразить ее с помощью оптимистичных оттенков лака для ногтей. Подберите самые смелые и вдохновляющие цвета, например бирюзовый, фуксию, ярко-синий или сочно-красный. Продемонстрируйте свое стремление к оптимизму и радости. Вы можете выбрать минималистичный френч или обозначить на ногтях обратную улыбку.

Аура света

Если вы хотите чего-то совершенно необычного, попросите у вашего мастера по маникюру создать дизайн с помощью аэрографа. Это позволяет добиться эффекта ауры и свечения.

Для каждой руки вы можете выбрать свой цвет. Даже если ваш наряд будет монохромным, благодаря вашим ногтям образ будет выглядеть просто непревзойденно.


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