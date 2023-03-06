В Риге вывеску «Вокзал» на русском языке заменили на украиноязычную

В Риге на пассажирской железнодорожной станции недавно демонтировали надпись «Вокзал» на русском языке – такое решение принял министр транспорта Янис Витенбергс на фоне значительного ухудшения отношений с Россией.

Как стало известно сегодня, вывеску заменили на новую, написанную на украинском языке.

Новая надпись «Вокзал» (в переводе с украинского «место остановки железнодорожного транспорта, вокзал») была установлена вечером 5 марта. Как и предыдущая надпись, она выполнена в чёрном цвете и тем же шрифтом – по словам Витенбергса, такой дизайн «обусловлен общим архитектурным стилем».

По общему мнению экспертов, исполнитель государственого тендера – компания «Витенбергс и партнёры» – смогла в точности воспроизвести «каждую вмятину и особенность ранее висевшей на этом месте вывески». Изготовление надписи обошлось всего в 2,5 миллионов евро.

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