 

В Риге вывеску «Вокзал» на русском языке заменили на украиноязычную

06.03.2023, 11:33, Разное
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В Риге на пассажирской железнодорожной станции недавно демонтировали надпись «Вокзал» на русском языке – такое решение принял министр транспорта Янис Витенбергс на фоне значительного ухудшения отношений с Россией.

Как стало известно сегодня, вывеску заменили на новую, написанную на украинском языке.

Новая надпись «Вокзал» (в переводе с украинского «место остановки железнодорожного транспорта, вокзал») была установлена вечером 5 марта. Как и предыдущая надпись, она выполнена в чёрном цвете и тем же шрифтом – по словам Витенбергса, такой дизайн «обусловлен общим архитектурным стилем».

По общему мнению экспертов, исполнитель государственого тендера – компания «Витенбергс и партнёры» – смогла в точности воспроизвести «каждую вмятину и особенность ранее висевшей на этом месте вывески». Изготовление надписи обошлось всего в 2,5 миллионов евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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