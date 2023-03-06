«Русская весна» опубликовала кадры с разбитого опорного пункта ВСУ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Опубликованы кадры с разбитого российскими войсками опорного пункта украинской армии.
На видео, опубликованном «Русской весной», видны тела украинских военных.
Ранее сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет