«Русская весна» опубликовала кадры с разбитого опорного пункта ВСУ

Опубликованы кадры с разбитого российскими войсками опорного пункта украинской армии.

На видео, опубликованном «Русской весной», видны тела украинских военных.

Ранее сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация РФ уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на авдеевском направлении.

—