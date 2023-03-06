Мнения: Джугашвили укреплял государство самым безобразным способом

Колоссальная вина Джугашвили и его режима перед Россией состоит в том, что джугашвилизм выполнял рутинные исторические задачи индустриальной модернизации, используя фантасмагорические по уровню жестокости, бесправия и, главное, бессмысленной траты человеческого ресурса методы.

Колоссальная вина Джугашвили и его режима перед Россией состоит в том, что джугашвилизм выполнял рутинные исторические задачи индустриальной модернизации, используя фантасмагорические по уровню жестокости, бесправия и, главное, бессмысленной траты человеческого ресурса методы.

Иными словами, джугашвилизм прямо или косвенно уничтожил миллионы людей для того, чтобы вкрутить электрическую лампочку, построить завод, отправить детей в школу или посадить солдата в танк и самолет.

Между тем, двадцатый век показал нам, что десятки вовсе не самых богатых и не самых развитых стран – пока Джугашвили щедро разбрасывался людьми, как пародийный пьяный купец деньгами, – как-то справились с проблемой лампочек, школ, заводов и танков, не прибегая к геноциду, голоду, концлагерям, массовым расстрелам, государственному крепостному праву и тотальным запретам.

Собственно, и в России, сложись ее судьба чуть более счастливым образом, можно было достичь примерно того же, а то и намного лучшего результата, избежав национальной катастрофы.

Впрочем, полезно помнить и о другой стороне этой темной медали.

Во-первых, в РФ были и есть люди, для которых Джугашвили стал божеством социального перехода, так как его правление связалось в их сознании с их собственным (семейным) переходом из «традиционного» мира в мир современной цивилизации, и они – отчасти по своему невежеству, а теперь уже и упрямству, – не смогут признать, что ровно те же изменения их статуса могли быть связаны с многократно меньшими жертвами и страданиями, как то и вышло в других государствах.

И, во-вторых, самое громкое разоблачение джугашвилизма, увы, звучит не со стороны непоправимо покалеченной под его водительством нации, а со стороны ее непримиримых противников из бывших имперских меньшинств. Джугашвили укреплял государство самым безобразным способом из всех возможных – они жаждут разрушить его навсегда, и одно зло не должно затенять наличие другого зла, для РФ не менее тягостного.

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