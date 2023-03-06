 

Пресс-служба: ФАС получила ходатайство о приобретении ресторанов KFC в России, принадлежащих польской AmRest

06.03.2023, 10:57, Новости дня
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила от ижевского франчайзи KFC – компании «Смарт Сервис Норд» – ходатайство о приобретении бизнеса польской группы компаний AmRest, управляющей частью ресторанами KFC в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщению пресс-службы, ФАС получила от ООО «Смарт Сервис Норд» ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest, ведомство в оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания, передает РИА «Новости».

Ранее бизнесмен Константин Котов, который станет новым владельцем российского бизнеса KFC, сообщил, что меню в сети ресторанов KFC останется неизменным, ренейминг потребуется по четырем позициям.

Напомним, в ноябре ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО «Смарт сервис лтд» о приобретении российского бизнеса KFC.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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