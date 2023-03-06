 

Просочившаяся фотография защитного стекла показывает внешний вид iPhone 15 Pros

06.03.2023, 10:21, Разное
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Ice Universe, известный инсайдер опубликовал в Twitter фотографию защитного стекла для еще не выпущенных моделей iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщило издание 9to5Mac.

На фотографии выше можно увидеть три стекла. Левое и среднее стекла, очевидно, предназначены для старых моделей iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. Их оправа тоньше по бокам. Правое стекло имеет более широкую рамку, которая, скорее всего, подойдет для базовой модели iPhone 15. Правое стекло отличается более широкой рамкой и, скорее всего, подойдет для базовой модели iPhone 15.

iPhone 15 Pro по-прежнему является самым популярным смартфоном, но абсурдные защитники Samsung продолжают отстаивать массивные рамки, в которые заключены смартфоны.


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