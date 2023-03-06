В сети опубликованы первые фотографии, демонстрирующие смартфон Xiaomi Mix 5 без вырезов

Инсайдер под псевдонимом Hoilndi опубликовал высококачественные рендеры смартфона Xiaomi Mix 5. На них видно, что на экране устройства нет никаких отверстий или вырезов. Об этом рассказал портал MyDrivers.

Xiaomi Mix 5, как и предшественник Mix 4, получит подэкранную фронтальную камеру и сканер отпечатков пальцев. Это позволит избежать вырезов на дисплее. На рендерах также видны кнопки питания и регулировки громкости, расположенные на правом краю.

Основная камера и дополнительный экран расположены на задней панели Xiaomi Mix 5s. Впервые они были замечены на Xiaomi 11 Ultra. Если владелец решит сделать селфи с помощью основной камеры, на экран выводятся несколько уведомлений, а также превью фотографий.

Слухи предполагают, что Xiaomi Mix 5 может быть выпущен во второй половине 2023 года.”Газета.Ru” ранее сообщала, что Xiaomi представила 300-ваттное быстрое зарядное устройство. Оно заряжает смартфоны за 5 минут.