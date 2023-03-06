США предложили России купить большую партию чипов двойного назначения, в которых совершенно точно нет закладок

Минфин США сообщил, что из-за ошибки машинистки, неправильно напечатавшей список санкционных товаров, Россия всё ещё имеет возможность закупить в Штатах крупную партию чипов двойного назначения.

Ошибка будет непременно исправлена, но на это потребуется время. Информацию подтвердили на совместном брифинге Минфина и Государственного департамента.

– Это прискорбный факт, но это факт: мы облажались. Теперь русские наверняка смогут этим воспользоваться, – сказал глава департамента экспортного контроля Боб Дуглас. – Вы же знаете, что мы, американцы, повёрнуты на верховенстве права. Пока опечатка не будет исправлена, запрещённый компонент будет доступен к покупке, ещё и по бросовой цене.

В свою очередь представитель Госдепартамента сообщил, что в чипах «совершенно точно нет аппаратных закладок для воровства информации и диверсий». По его словам, он даже готов дать Москве соответствующую письменную гарантию.

– Несмотря на разногласия, мы всё ещё в некотором смысле партнёры. А партнёрам принято верить на слово. Надеюсь, что в России об этом помнят, – сказал он.

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