 

Шойгу во время поездки в зону СВО оценил работу Военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению Донбасса

06.03.2023, 9:30, Новости дня
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Глава Минобороны Сергей Шойгу во время поездки в зону спецоперации оценил работу Военно-строительного комплекса военного ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

В Мариуполе министр проинспектировал готовность уже сданных объектов и строительство новых объектов, передает Telegram Минобороны.

Шойгу также показали многофункциональный медцентр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов. Объекты были возведены силами военных строителей.

Также министру доложили о строящемся в Мариуполе комплексе Федерального медико-биологического агентства России, новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Глава Минобороны заслушал доклад о ходе строительства крупнейшего водовода – из реки Дон в канал Северский Донец – Донбасс, – который соединяет Ростовскую область и ДНР.

Шойгу поблагодарил военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, строительство водовода из Ростовской области в Донбасс было начало в январе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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