 

Главу строившей арену в Новосибирске компании арестовали по обвинению в мошенничестве

06.03.2023, 9:30, Новости дня
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Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал обвиняемого в крупном мошенничестве Михаила Воловича, гендиректора компании ООО «Строймонтаж» (Москва) – субподрядчика строительства ледовой арены.

Как сообщил источник РИА «Новости», постановлением Октябрьского райсуда Новосибирска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК Михаила Воловича до 27 апреля.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в Москве на прошлой неделе прошли обыски в организациях, связанных со строительством ледовой арены в Новосибирске. По его словам, руководитель ООО «Строймонтаж» Михаил Волович привлечен как подозреваемый, в пятницу он был этапирован в Новосибирск.

По данным источника, строителя обвиняют в хищении более 100 млн рублей, которые были перечислены подрядчиком ООО «Строймонтаж» на выплату зарплаты сотрудникам организации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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