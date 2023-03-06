 

Аэропорт Мурманска закрыли из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

06.03.2023, 9:30, Новости дня
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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мурманска, работа воздушной гавани была приостановлена.

Инцидент произошел в 08:08 при попытке взлета самолета компании «Северсталь», следовавшего в Архангельск. Пострадавших нет, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по Мурманской области.

«Выкатывание произошло при попытке взлета. Аэропорт закрыт на прием и выпуск воздушных судов до 9.30», – сообщил собеседник агентства.

Мурманский аэропорт находится в 23 км от города, рядом с поселком Мурмаши. Пассажиропоток за год составляет около 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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