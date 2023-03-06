Врач-терапевт Марина Константинова назвала главные ошибки питания постящихся

Марина Константинова, врач-терапевт, назвала две главные ошибки поста, это несбалансированное и скучное питание. Так, не стоит употреблять много соленой и сладкой пищи.

Эксперт предупредила, что плохой идеей является потребление большого количества продуктов животного происхождения, так как они способствуют более быстрому насыщению, чем растительная еда. Эксперт также упомянула об ошибках в использовании продуктов с надписью “постные” на упаковке. Они содержат много консервантов и крахмала, а также трансжиры.

Марина Константинова предупредила, слишком большое потребление углеводов может привести к повышению уровня сахара в крови и отекам из-за большого количества соли. При строгом соблюдении поста организм может испытывать дефицит витаминов и микроэлементов. Врач отметила, что существует повышенный риск развития авитаминоза у тех, кто не получал достаточного количества микроэлементов.