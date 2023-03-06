Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие
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Новость об официальной перемене Анитой Цой имени и фамилии вызвала
эффект разорвавшейся бомбы. Не успели поклонники обсудить случившееся, как грянула
еще одна сенсация – стало известно, что Народная артистка России приняла
православие. Хотя ее предки исповедовали буддизм.
Эксклюзивными подробностями таинства и кадрами торжественной
церемонии звезда поделилась с “Дни.ру”.
“Первого марта 2014 года я приняла крещение, –
рассказала артистка. – Это случилось в центре Москвы, в Сретенском монастыре.
Моим наставником, крестным, человеком, который меня ввел в Храм Господний и
смог помочь определиться с верой, стал митрополит Тихон (Шевкунов)”.
Цой признается, что путь к православию оказался трудным.
“Это была непростая дорога самопознания и выбора, – пояснила Анита. – Каждый из
нас на протяжении жизни пытается найти ответы на многие вопросы, которые
возникают в тот или иной момент. И я эти ответы нашла именно в православии”.
По заверению исполнительницы, ее дедушка – Юн Сан-Хым
был буддистом. Мама – Элоиза Санхымовна – придерживалась атеистических позиций,
потому что жила в Советском Союзе. “А на мою долю выпало решить, кто я есть и
какая моя вера, – говорит Анита. – Я всю жизнь чувствовала, что какая-то
невидимая рука ведет меня по жизни. И после 20 лет стала думать о том, чья же
это рука”.
В 1992 году – году рождения у Аниты Цой сына – в
Россию из Америки приехал корейский баптистский пастор Ким Пауль Москаним. И
тогда все московские корейцы пошли на встречу с ним. “Я стала петь в корейской
пресвитерианской церкви, мы ездили по миру, но вскоре я поняла, что эта история
чужда мне, – говорит артистка. – Ближе к 30 годам заинтересовалась католицизмом,
но и там не почувствовала себя родной. Потом внимательно изучала буддизм, но
пришла к выводу, что это больше философия, и люди разных вероисповеданий могут
быть буддистами”.
Что же касается православия, то вначале Анита
чувствовала себя неуютно в храмах с темными сводами, где пахнет ладаном. “Все
изменилось, когда примерно в 2010 году я случайно познакомилась с отцом
Тихоном, – вспоминает Цой. – Он оказался современным человеком, который говорил
со мной на одном языке, великолепно разбирался в современных течениях и
трендах. Я ему рассказала, что пытаюсь найти себя и своего Бога. И он мне очень
помог – давал литературу, говорил о различных религиях. А в 2014 году я решила,
что готова креститься. Мне было тогда 42 года”.
Певица считает, что подтолкнула ее к этому важному
шагу сама история ее рода. “Я – третье поколение моей семьи, которое живет в
России, – заверила она. – Знаю и люблю эту родную для меня страну, чувствую людей,
которые тут живут. Наверное, поэтому и нашла себя в православии”.
Интересно, что супруг певицы Сергей Цой принял
православие еще раньше. “Петрович покрестился первым, – призналась Анита. – Он
созрел прежде, поскольку старше меня и насущные вопросы о смысле жизни стали
интересовать его раньше. Что же касается моего таинства, то оно было секретным.
Я никому не говорила. На церемонии были мой муж и сын. Но мы решили что сына не
будем заставлять креститься, он сам должен прийти к этому важному решению”.
Крещена была Анита как Анна. Раба Божия Анна. Это ее
имя от рождения. “Мой духовник продолжает звать меня Анной, – улыбается Цой. –
Хотя знает, что в светском мире я поменяла имя. Но мне даже приятно, что имя,
которое дано мне было от рождения, все равно осталось со мной”.
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