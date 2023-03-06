Мировые цены на нефть начали снижение на фоне прогнозов по китайской экономике

Мировые цены на нефть в понедельник начали снижение, свидетельствуют данные торгов: инвесторы обратили внимание на прогнозы по ВВП Китая на 2023 год.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.35 опускалась на 0,84%, достигая 85,11 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,89%, до 78,97 доллара, передает РИА «Новости».

Власти Китая накануне оценили перспективы роста ВВП в этом году в 5%, и это оказалось слабее ожиданий рынков. Отметим, что за 2022 год ВВП страны вырос на 3% при прогнозе в 5,5%.

Еще одним важным для рынков фактором остается денежно-кредитная политика ФРС США. Глава регулятора Джером Пауэлл на этой неделе должен выступить в парламенте. Рынки надеются услышать подсказки по планам относительно ключевой ставки.

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