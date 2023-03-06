Инструктор: Республиканский центр БПЛА имени Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, рассказал инструктор с позывным «Туран».
По его словам, курсанты центра обучаются управлению дронами-камикадзе и барражирующими боеприпасами, а также дронами, которые сбивают вражеские дроны, передает РИА «Новости».
По словам инструктора, если дрон-камикадзе атакует беспилотник противника, то происходит «выгодный размен», так как маленький FPV-дрон достаточно дешевый, а сбить он может дорогой дрон-разведчик.
«Он может сбить мультироторный коптер любого размера, поломав лопасти. Таким образом, вы «поменяете» дешевый дрон на очень дорогой», – объяснил «Туран».
В центре также учат работе на разведывательных БПЛА. Обучение продолжается три недели, при этом сначала курсанты учатся управлять дроном на симуляторе, после чего начинают тренироваться на настоящем беспилотнике.
В центре имени Владимира Жоги проходят подготовку добровольцы и военные из числа мобилизованных.
Напомним, в воскресенье в Донецке на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта».
Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Жога превратился в легенду Донбасса.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет