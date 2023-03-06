 

Инструктор: Республиканский центр БПЛА имени Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе

06.03.2023, 8:06, Новости дня
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Республиканский центр БПЛА имени Владимира Жоги в Донецке готовит пилотов дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников, рассказал инструктор с позывным «Туран».

По его словам, курсанты центра обучаются управлению дронами-камикадзе и барражирующими боеприпасами, а также дронами, которые сбивают вражеские дроны, передает РИА «Новости».

По словам инструктора, если дрон-камикадзе атакует беспилотник противника, то происходит «выгодный размен», так как маленький FPV-дрон достаточно дешевый, а сбить он может дорогой дрон-разведчик.

«Он может сбить мультироторный коптер любого размера, поломав лопасти. Таким образом, вы «поменяете» дешевый дрон на очень дорогой», – объяснил «Туран».

В центре также учат работе на разведывательных БПЛА. Обучение продолжается три недели, при этом сначала курсанты учатся управлять дроном на симуляторе, после чего начинают тренироваться на настоящем беспилотнике.

В центре имени Владимира Жоги проходят подготовку добровольцы и военные из числа мобилизованных.

Напомним, в воскресенье в Донецке на Республиканском центре беспилотных систем имени Владимира Жоги открыли мемориальную табличку в честь командира батальона «Спарта».

Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Жога превратился в легенду Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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