Хафгуфа – древний морской монстр, проглатывающий корабли

Хафгуфа – это существо из скандинавских сказок и легенд, огромная рыба или какой-то вид зубастых китов, чьи размеры были такими колоссальными, что она, якобы, могла запросто проглотить большую рыбацкую лодку или даже корабль.

Большинство историй о хафгуфе восходят к летописи “Konungs skuggsjá” (“Королевское зеркало”), норвежскому тексту XIII века, который освещал королевские темы, касающиеся торговли, хирда (королевской армии), рыцарского поведения, стратегии и тактики, а также рассказывал о морских путешествиях и странных морских существах, таких как русалки, водяные и всевозможные монстры:

“Есть еще не упомянутая рыба, о которой едва ли целесообразно говорить из-за ее размеров, которые большинству людей покажутся невероятными. Более того, очень немногие могут рассказать о нем что-либо определенное, поскольку его редко видят люди, ведь он почти никогда не приближается к берегу и не появляется там, где его могут увидеть рыбаки, и я сомневаюсь, что этот вид рыбы очень многочислен в море…

Я не могу сказать ничего определенного относительно его длины, потому что в тех случаях, когда люди видели его, он больше походил на остров, чем на рыбу. Я не слышал, чтобы его когда-либо ловили или находили мертвым.

Кажется вероятным, что во всем океане их всего два, и что они не порождают потомства, поскольку я верю, что появляются всегда одни и те же. И другим рыбам не было бы хорошо, если бы их было так же много, как других китов, учитывая, что они такие огромные и нуждаются в большом количестве пищи”.

Итак, хафгуфа настолько большая, что ее можно принять за остров (прямо как чудо-юдо рыба-кит из “Конька-Горбунка” Ершова). Иногда ее называли просто словом “кракен”, что было общеупотребляемым термином для многих морских чудовищ средневековья.

Самой уникальной особенностью хафгуфы, после ее огромных размеров, был способ, которым она питалась. В большинстве рассказов описывается, как это существо сначала открывало свою огромную пасть, а затем испускало огромную отрыжку, которая выбрасывала в воду куски полупереваренной рыбы.

Это служило приманкой для привлечения всевозможных рыб к месту с отрыжкой, после чего хафгуфа снова открывала свою пасть, которую часто описывают как размером с пролив или фьорд, заполняла ее до отказа рыбой, а затем проглатывала.

Это довольно специфический вид “охоты” и до недавнего времени считалось, что подобным образом не охотятся ни обычные киты, ни кашалоты, ни другие морские хищники крупного размера. Но недавно была выпущена любопытная научная работа, в которой описывалось как два современных вида китов используют нечто очень похожее!

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Marine Mammal Science учеными из Австралийского университета Флиндерса, горбатый кит и кит Брайда используют нечто, очень похожее на “ловушку хафгуфы”, чтобы поглощать свою добычу – мелкую рыбешку.

Киты подплывают к месту, где находится большой косяк нужной рыбы и застывают неподвижно у поверхности, широко раскрыв свою пасть. Рыба плавает вокруг и охотно устремляется к раскрытой пасти, видя в ней, предположительно, подходящее укрытие от хищников. А когда в пасти оказывается нужное количество рыбы, кит быстро закрывает ее и проглатывает добычу.

Ученые считают, что наблюдение подобной тактики охоты и послужило скандинавам источником вдохновения для легенд о хафгуфе. Что же касается “дополнительных описаний”, что хафгуфа приманивает добычу кусками полупереваренной рыбы, что она размером с остров и с легкостью проглатывает рыбацкие судна, то это предполагается просто сильным приукрашиванием.

На самом деле первоисточник этих легенд был, скорее всего, еще более древний и, как предполагается, это были истории греческих моряков, записанные в 150 году нашей эры.

Доктор Эрин Себо, эксперт по историческим рукописям из Университета Флиндерса, рассказывает, что когда современные наблюдатели за китами увидели такой способ кормления, они решили, что это что-то новое, что было придумано китами в нашу эпоху, когда количество рыбы в океанах сокращается и китам пришлось “изобрести” что-то иное, чтобы не голодать.

Теперь же они считают, что этот метод существовал на протяжении веков, просто встречался редко, и, вполне вероятно, был наблюдаем как греческими, так и скандинавскими моряками, просто они не совсем верно его описали.

Ученые отмечают, что, увы, подобный метод охоты ныне замечается за китами все чаще, что, вероятно, все-таки указывает на то, что киты таким образом пытаются приспособиться к сложным экологическим условиям.

Все это звучит логично, но все равно существует вероятность, что древние моряки могли все-таки видеть какое-то другое морское существо, которое в самом деле охотилось с помощью приманки из кусков непереваренной рыбы и способно проглатывать лодки.