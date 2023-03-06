Как пережить столкновение с астероидом-убийцей?

НАСА недавно подтвердило, что человечество сможет отклонить астероид-убийцу с пути к Земле, но у многих продолжают возникать вопросы, как они выживут, если один из таких непрошенных гостей ударит по нашей планете.

Последнее катастрофическое столкновение произошло 66 миллионов лет назад, убило динозавров, и некоторые ученые считают, что нас ждет еще одно «большое столкновение».

Вероятность того, что астероид размером с Чиксулуб, убивающий динозавров, ударит по нашей планете, составляет один раз в 100-200 миллионов лет, но это событие не является невозможным.

Если ученые не смогут отклонить массивный космический камень, то по заявлениям экспертов, следующим лучшим решением будет покинуть зону удара и удалиться от прибрежных районов.

Один из советов – держаться подальше от прибрежных районов из-за сильных цунами, которые может вызвать столкновение. Подводное землетрясение магнитудой 9,1 произошло у берегов Японии 11 марта 2011 года.

Поскольку Земля на 71 процент состоит из воды, существует большая вероятность, что астероид упадет в океан. И когда это произойдет, удар вызовет мощные цунами, которые поглотят всю близлежащую землю.

Это вызвало мощное цунами, которое привело к расплавлению 3 реакторов на японских АЭС, и сотни тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться из этого района. Согласно официальным данным, опубликованных в 2021 году, в результате катастрофы 19 747 погибло, 6 242 ранено и 2 556 пропало без вести.

Однако те события, которые возникли бы в результате столкновения с астероидом, будут гораздо разрушительнее.

Еще один совет экспертов, чтобы остаться в живых, – искать подземное убежище. Ученые считают, что самым безопасным местом будет подземный бункер.

Однако, когда астероид попадает, он выделяет пыль, обломки и даже токсичные газы, которые задерживаются в атмосфере годами – даже десятилетиями. После удара ученые советуют оставаться в укрытии, пока не сможете убедиться, что окружающая среда безопасна.

Для этого необходимо постоянно проверять воздух снаружи, чтобы убедиться, что его уровень нормальный, пожары и наводнения утихли, а кислотные дожди не идут с неба.

Один из вариантов устраняет необходимость в руководстве по выживанию и черпает вдохновение из фильма Netflix «Не смотри вверх» – ждать, пока не станет слишком поздно, и просто принять конец человечества.

Выпущенный в январе 2022 года фильм с участием Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс повествует о двух астрономах, мчащихся наперегонки, чтобы предупредить мир о надвигающемся астероиде, который уничтожит планету.

Они идентифицируют комету, которая приблизится к планете Земля через шесть месяцев и 14 дней, и пытаются предупредить мир об открытии, но людей не волнуют плохие новости о будущем, и Земля и все живое на ней погибает.