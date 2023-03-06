Мнение: О корректировке целей СВО… Что нового?

Накануне Министр обороны России Сергей Шойгу побывал в штабе Объединённой группировки российских войск в зоне спецоперации. Несмотря на скупость пресс-релиза Минобороны, это явно не рядовое событие. Особенно — в части планирования на перспективу. Где кое-что важное стало понятно даже сквозь весь официоз.

Ну и не менее важное произошло вдали от линии боевого соприкосновения — тоже в части планов.

В официальной «Российской газете» глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов как бы неофициально, в ипостаси скромного профессора НИУ ВШЭ, подвёл «некоторые итоги» Специальной военной операции, но что ещё более важно — обозначил новые цели с учётом достигнутого. При этом оговорившись, что это лишь «дополнение» к тому, что российский президент Владимир #Путин высказал в своём февральском послании.

Хороший приём, но…

С учётом положения СВОП как главного тинк-тенка по безопасности и обороне, мнение его почётного председателя выходит далеко за рамки рассуждений «пикейного жилета». И скорее выглядит действительно дополнением к тому, что глава государства не может как официальное лицо сказать прямо.

Итак, если немного структурировать и упростить, то «профессор», во-первых, чётко обозначает и конкретизирует цели СВО:

🔸 Защита Донбасса через воссоединение исконно русских земель Юга и Востока Украины.

🔸 Демилитаризация, т.е. уничтожение или ослабление военной машины «того, что, возможно, остается от нынешней Украины».

🔸 Денацификация и перевоспитание людей, заражённых подобно немцам после 1933 г. фашизмом по образцу того, что было сделано Советским Союзом в ГДР, но с поправкой на новые условия.

Во-вторых, в рамках парадигмы Владимира Путина, что России «предстоит долгая и жёсткая борьба» на полтора-два десятилетия, обозначает новые задачи как в рамках непосредственно СВО, так и вне зоны её проведения:

🔸 Подготовка страны и общества к двум десятилетиям жизни в условиях рушащегося миропорядка

🔸 Выдавливание из страны пятой колонны, а из умов — западноцентризма и западничества («когда-то помогшие России модернизироваться, создать великую литературу, но давно отсталые, тянущие назад»)

🔸 Уничтожение «российского компрадорского класса, непомерно разросшегося из-за неудачных реформ 1990-х».

Ну и констатация, что действительное развитие России далее связано с разворотом на Восток.

В-третьих, похоже, не обойдется без эскалации вокруг применения ядерного оружия: «СВО придётся дополнить активной политикой движения по “лестнице ядерного сдерживания”, делающей её более убедительной для потерявших страх перед войной, теряющих остатки разума и чувство самосохранения западных элит. Без подъёма по этой лестнице российско-западное столкновение на Украине будет продолжаться долго, отвлекая от движения страны к новым горизонтам».

Остаётся вопрос: а хватит ли сил, способностей и смелости у нынешней «очищающейся» российской элиты?

Или по привычке — всё сольёт в процессе смены поколений, которое за эти 20 лет неизбежно?

—