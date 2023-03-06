Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года

Весна – период перемен

и вдохновения! В это время года девушкам

особенно хочется обновить свой гардероб, сбросив зимние пуховики и шубки,

облачаясь в модные образы по последним тенденциям.

Что же сейчас в

тренде? Каким цветам, стилям и образам отдать предпочтение? – об этом расскажу

в статье.

Сразу хочу

отметить, что в тренде оранжевый цвет и все его оттенки: от самых сочных до

пастельных. Оранжевый – цвет сексуальной энергии! И 2023 год дает прекрасную

возможность проявить эту энергию смело и дерзко! Также в палитру весенних

образов 2023 прекрасно впишутся желтый, красный, фуксия.

Из верхней одежды

актуальными окажутся короткие дутые курточки. Как в монохроме, так и с принтом.

Но и излюбленная классика – стильные макси тренчи и удлинённые пиджаки также

остаются на пике популярности.

В этом сезоне можно смело выбирать трендовые

оттенки в верхней одежде, различные геометрические, анималистичные принты и

клетку, а также отдавать предпочтение верхней одежде из кожи.

Оригинально будет

смотреться верхняя одежда на весну 2023 именно из цветной кожи. Фаворитом

многих девушек по-прежнему остается стеганная верхняя одежда в стиле оверсайз –

идеальный образ для стрит стайл под высокие сапоги – и именно эта обувь

считается самой модной весной 2023.

Мода благоволит

тем, кто не любит каблуки! Обувь на низком ходу продолжает радовать модниц. И

не бойтесь в этом сезоне неожиданных сочетаний! Яркие оттенки, смелые принты –

весной 2023 можно всё! Особый тренд – это фактура рептилии на обуви и

аксессуарах.

На пике

популярности кружево и бельевой стиль. Весна ожидается женственной, романтичной

с ноткой дерзости. Кружево может присутствовать в образе как изысканная деталь,

акцентный элемент или же полностью покрывать тело кружевным орнаментом.

Чувственность образу также будет придавать ажурная отделка на юбках и рубашках.

Снова вернулась

низкая посадка. И спортзалы уже заполонили модницы, которые не желают упустить

этот тренд, и намерены выставить на показ свой идеальный животик

Рубашки и футболки

активно будут заменяться весной 2023 на кроп-топы и бра. Именно такие предметы

гардероба объединили коллекции Dior, Miu Miu, Givenchy и многих других. Их

можно сочетать с юбками, джинсами, брюками. При этом они могут служить как

частью многослойных аутфитов, так и являться самостоятельным предметом в образе.

За всеми тенденциями моды угнаться очень сложно. Да и не к

чему! Куда важнее уметь быть собой и с учетом актуальных трендов подчеркивать

свою уникальность.

Выбирайте ту одежду, в которой вы испытываете комфорт и

чувствуете себя уверенно!

И в завершении хочу отметить Антитренды весны 2023 – то, что

уже устарело и точно нужно исключить из своего гардероба!

Платья с баской – выбрасываем, забываем и заменяем на платья

и юбки с запахом.

Рукава ¾ – старинная модель, которая смотрится уже очень

нелепо. Классика с длинными рукавами – наше всё!

Футболки и джемперы с мультяшными принтами – отжившая себя история. Заменяем весной 2023

на футболки и джемперы с анималистичными

принтами, абстракцией и геометрией.

И из верхней одежды на весну настойчиво рекомендую избавиться

от кашемирового пальто до колен. Классика макси будет во все времена прекрасной

базой вашего гардероба.