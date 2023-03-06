Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года
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Весна – период перемен
и вдохновения! В это время года девушкам
особенно хочется обновить свой гардероб, сбросив зимние пуховики и шубки,
облачаясь в модные образы по последним тенденциям.
Что же сейчас в
тренде? Каким цветам, стилям и образам отдать предпочтение? – об этом расскажу
в статье.
Сразу хочу
отметить, что в тренде оранжевый цвет и все его оттенки: от самых сочных до
пастельных. Оранжевый – цвет сексуальной энергии! И 2023 год дает прекрасную
возможность проявить эту энергию смело и дерзко! Также в палитру весенних
образов 2023 прекрасно впишутся желтый, красный, фуксия.
Из верхней одежды
актуальными окажутся короткие дутые курточки. Как в монохроме, так и с принтом.
Но и излюбленная классика – стильные макси тренчи и удлинённые пиджаки также
остаются на пике популярности.
В этом сезоне можно смело выбирать трендовые
оттенки в верхней одежде, различные геометрические, анималистичные принты и
клетку, а также отдавать предпочтение верхней одежде из кожи.
Оригинально будет
смотреться верхняя одежда на весну 2023 именно из цветной кожи. Фаворитом
многих девушек по-прежнему остается стеганная верхняя одежда в стиле оверсайз –
идеальный образ для стрит стайл под высокие сапоги – и именно эта обувь
считается самой модной весной 2023.
Мода благоволит
тем, кто не любит каблуки! Обувь на низком ходу продолжает радовать модниц. И
не бойтесь в этом сезоне неожиданных сочетаний! Яркие оттенки, смелые принты –
весной 2023 можно всё! Особый тренд – это фактура рептилии на обуви и
аксессуарах.
На пике
популярности кружево и бельевой стиль. Весна ожидается женственной, романтичной
с ноткой дерзости. Кружево может присутствовать в образе как изысканная деталь,
акцентный элемент или же полностью покрывать тело кружевным орнаментом.
Чувственность образу также будет придавать ажурная отделка на юбках и рубашках.
Снова вернулась
низкая посадка. И спортзалы уже заполонили модницы, которые не желают упустить
этот тренд, и намерены выставить на показ свой идеальный животик
Рубашки и футболки
активно будут заменяться весной 2023 на кроп-топы и бра. Именно такие предметы
гардероба объединили коллекции Dior, Miu Miu, Givenchy и многих других. Их
можно сочетать с юбками, джинсами, брюками. При этом они могут служить как
частью многослойных аутфитов, так и являться самостоятельным предметом в образе.
За всеми тенденциями моды угнаться очень сложно. Да и не к
чему! Куда важнее уметь быть собой и с учетом актуальных трендов подчеркивать
свою уникальность.
Выбирайте ту одежду, в которой вы испытываете комфорт и
чувствуете себя уверенно!
И в завершении хочу отметить Антитренды весны 2023 – то, что
уже устарело и точно нужно исключить из своего гардероба!
Платья с баской – выбрасываем, забываем и заменяем на платья
и юбки с запахом.
Рукава ¾ – старинная модель, которая смотрится уже очень
нелепо. Классика с длинными рукавами – наше всё!
Футболки и джемперы с мультяшными принтами – отжившая себя история. Заменяем весной 2023
на футболки и джемперы с анималистичными
принтами, абстракцией и геометрией.
И из верхней одежды на весну настойчиво рекомендую избавиться
от кашемирового пальто до колен. Классика макси будет во все времена прекрасной
базой вашего гардероба.
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