 

Жена Байдена назвала смехотворной идею проверить ее мужа на умственные способности

06.03.2023, 6:40, Новости дня
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Первая леди США Джилл Байден заявила, что ее супруг – президент Джо Байден – не станет проходить тест на умственные способности, «смехотворна» сама идея проверки кандидатов в президенты.

Экс-губернатор Южной Каролины и экс-представитель США в ООН Никки Хейли, объявляя о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, предложила в обязательном порядке проверять здравость рассудка у всех кандидатов старше 75 лет.

В интервью CNN жена Байдена заявила, что «смехотворную» идею проверить ее супруга на умственные способности она не станет даже обсуждать, передает РИА «Новости».

Противники переизбрания Байдена постоянно указывают на возраст президента США, которому уже 80, ко дню потенциальной инаугурации ему будет 82,  и 86 – к концу возможного второго срока.

Джилл Байден в ответ на выпады против мужа предложила его критикам отправиться в Польшу, затем проехать еще девять часов на поезде до Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским, указав на то, что президент США в хорошей форме.

Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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