Эрхан: Турция может закупить российские истребители вместо американских F-16

Турция после землетрясения может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены российскими истребителями, китайскими самолетами или истребителями Eurofighter, сообщил член совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Эрхан считает, что правительство Турции ошиблось, попросив у Вашингтона F-16, которые США не предоставили по каким-то предлогам. Он отметил, что американские истребители «устарели и неконкурентоспособны», передает РИА «Новости».

Он отметил, что у Турции есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что возможный отказ США продать его стране истребители F-16 побудит Анкару к рассмотрению альтернативных вариантов.

В четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

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