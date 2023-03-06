Дробяк: Российские военные получат новые маскировочные комплекты для Крайнего Севера

Для российской армии создан двусторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая – для Средней полосы, сообщил гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.

По словам Дробяка, на предприятии разработали комплект универсальной боевой экипировки, где создали многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что предприятие разработало три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов, заканчивается работа по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе. Дробяк отметил, что разработки ждут государственные испытания и постановка на снабжение.

Ранее заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов сообщил о планах создать костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря.

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