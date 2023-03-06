 

Дробяк: Российские военные получат новые маскировочные комплекты для Крайнего Севера

06.03.2023, 6:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для российской армии создан двусторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая – для Средней полосы, сообщил гендиректор научно-производственной специальной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.

По словам Дробяка, на предприятии разработали комплект универсальной боевой экипировки, где создали многослойную систему защиты военнослужащего за счет переноса части защитных свойств бронежилета на элементы тактической одежды и снаряжения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что предприятие разработало три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов, заканчивается работа по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе. Дробяк отметил, что разработки ждут государственные испытания и постановка на снабжение.

Ранее заместитель гендиректора предприятия «Армоком» Олег Фаустов сообщил о планах создать костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца как доспехи средневекового рыцаря.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.21 / Страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле. После этого цена на нефть начала расти

27.01.21 / Родственники рассказали о состоянии 15-летнего украинца, которого избили в Париже

28.07.20 / Российский рубль ускорил падение

14.01.22 / Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса

26.07.21 / Рапиристка Коробейникова взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

28.11.20 / Граждан Чехии будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

17.05.21 / На дне океана обнаружены внеземные вещества

25.12.20 / Лещенко сказал, какой песней можно заменить гимн РФ на Олимпиаде

24.11.21 / Путин рассказал о своей ревакцинации назальной вакциной

24.09.20 / Цимбалюк, сделавший предложение своей девушке в прямом эфире “Танцев со звездами”, не готов жениться в этом году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика