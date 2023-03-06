Иван Толстой: «”Свобода”* — это одно крыло бомбардировщика»

Легендарному радио исполнилось 70 лет.

Сладкое слово «Свобода»* звучало в тысячах наших домов на протяжении всего этого времени, хотя так, как глушили это радио, не глушили никакое другое иновещание. Но никакие заглушки не могли помешать гражданам прорываться к честному слову, поскольку «Свобода», объявленная иноагентом в наши дни, всегда стремилась критически освещать деятельность любой, даже демократической власти. Влияние ее на умы жителей трудно переоценить, поскольку радио формировало их самосознание, политические воззрения и литературные вкусы.

О непростой истории станции рассказывает известный историк, радиожурналист и писатель, многолетний сотрудник «Свободы», 1 марта открывший подготовленную им юбилейную выставку, Иван Толстой.

— 70 лет — это цифра, а что «Свобода» будет праздновать по существу? 70 лет сопротивления несвободе?

— «Свобода» в этот юбилей, как и в любой предыдущий и, по-видимому, в следующий, если доживем, отмечает каждый раз одно и то же — осознание и пересмотр своей миссии. А миссия «Свободы» была заложена с самого начала радиостанции в начале 50-х нашими отцами-основателями. Это, во-первых, знаменитый Джордж Кеннан, политолог, дипломат, журналист, мыслитель, создатель концепции выживания в холодную войну, автор знаменитой «длинной телеграммы», посланной в феврале 1946 года из Москвы в правительство Соединенных Штатов. Он был послом США в самое лютое время сталинской эпохи и написал размышления о природе советского режима. Заметим, что Джордж Ф. Кеннан скончался всего несколько лет назад в возрасте то ли 90 с большим гаком, то ли 100 с небольшим, и он смог убедиться в правоте своих концепций конца 40-х годов.

Понятно, что телеграмма была советской разведкой перехвачена, Джордж Кеннан стал персоной нон-грата и был выслан из Советского Союза.

— Он назывался у нас «архитектором холодной войны».

— На самом деле, его концепция заключалась в следующем.

С Советским Союзом не только не стоит воевать, но было бы глупейшим решением объявлять войну или настраиваться на войну с Советским Союзом. Советский Союз надо сдерживать. Вот главное слово,

которое было выработано Джорджем Кеннаном, предложено, одобрено и принято на рассмотрение, — «сдерживание». И мы знаем, что непосредственных конфронтаций между Соединенными Штатами и Советским Союзом так и не было. Конечно же, и Корейская война, и Вьетнамская, и Афганистан, и сегодняшние времена — это все опосредованная конфронтация между сверхдержавами, тем не менее прямого боестолкновения не было, и это, безусловно, заслуга выработанной концепции.

«Лица Свободы». На выставке 1 марта. Фото из архива

Советский Союз, как бы он ни скалил, особенно в сталинские годы, зубы, тоже согласился с этой концепцией. Друг друга пытались сдержать и гонкой вооружений, и затем послаблением, и попыткой поделить мировую карту — вам Воловьи лужки такие, а нам Воловьи лужки сякие. То есть шел постоянный политический, дипломатический, исторический, географический торг. И он, как мы понимаем, длится до сих пор. Эта концепция оказалась самой крепкой.

И «Радио Свобода», в свои первые годы называвшееся «Освобождение», стала креатурой этой концепции сдерживания. И то, что она просуществовала 70 лет, показывает, что фокус был выбран очень точно. «Радио Свобода» должна была и заменила необходимость военной конфронтации. Еще в те годы, когда Джордж Кеннан определял международную политику Соединенных Штатов, был сформулирован практически афоризм: «Финансирование одной станции (имелись в виду и «Свободная Европа», и радио «Освобождение») обходится в год во столько же, во сколько обходится одно крыло одного бомбардировщика».

— Рассматривалась ли «Свобода» как информационное оружие в холодной войне?

— Смотря кем. Любая пропаганда может быть названа оружием, и она таковой, безусловно, является. Но что пропагандировать? Можно пропагандировать лютую ненависть, шовинизм, разращивать образ врага и пририсовывать черту усы, а можно заниматься сдерживанием. Мы люди, уже насмотревшиеся политики, особенно в перестроечные периоды и теперь в эпоху нового похолодания, мы понимаем, что такое пропаганда и что такое сдерживание. Оно может быть всех цветов и оттенков: так повернешь — тусклое, так повернешь — блестит. Все зависит от того, в чьих оно руках, в данном случае — в чьих устах.

Не будем брать дурные примеры, потому что дураков всегда в мире хватает, будем брать примеры хорошие. Если следовать, а радио старалось следовать концепции Джорджа Кеннана, то поворот был такой — объяснять Советскому Союзу несколько важнейших пунктов. Первый пункт: Америка никогда первая не нападет на СССР, успокойтесь. Ваши правители в Кремле настраивают вас против Америки, но Америка никогда ни ядерную, ни обычную бомбу первой не сбросит. И так ведь и оказалось. Вот перед нами 70 лет этой холодной войны. Не сбросила? Не сбросила. Значит, концепция сдерживания сработала. И она была усвоена разными станциями, разными издательствами, которые финансировали Соединенные Штаты, но в первую очередь «Радио Свобода». Это первое — сдерживание.

Второе: просвещение слушателя, объяснение ему, как устроен мир, как устроен Советский Союз, какова история Запада, какова история Востока. Вам дается картина мира, а выводы вы делаете сами.

Иван Толстой. Фото из личного архива

— Многое из сказанного тогда сейчас бы сочли неполиткорректным.

— Конечно. Моя делянка — архив «Радио Свобода», поэтому я каждый день по несколько часов слушаю старые пленки, чтобы понять, что можно еще раз пустить в эфир, из чего сделать какой-то новый вывод. И вот я вижу, что если вынести за скобки 1953-й и, может быть, начало 1954 года, то открывается удивительная вещь, как раз в русле того, что завещал Джордж Кеннан. «Свобода» советских и российских правителей не ругала. Критиковала, рассказывала о нарушениях прав человека, об ужасной практике несоблюдения экологических законов, о закрытых границах, о цензуре, обо всем — только ругани не было. Никто не мог назвать Брежнева или Хрущева преступником, и никогда они преступниками не были названы.

— Чем «Свобода» отличалась от других?

— В отличие от «Би-би-си» или «Голоса Америки» она базировалась преимущественно на русской теме, говорило от имени России.

Мы назывались суррогатным радио, заменяющим то свободное СМИ, которому хорошо бы появиться в нашей стране хоть когда-нибудь. Такой растворимый кофе в отсутствие настоящего — пока страна находится за «железным занавесом», мы пользуемся вот таким суррогатным радио. Оно должно быть гостем в доме.

Это уже не Джорджа Кеннана концепция, а его последователей. А гость обязан вести себя прилично. Приходить к бабе с цветами, к детям — с мороженым, и не говорить, что хозяйка дура, а пирог говно.

— «Свобода» с самого начала была частным предприятием?

— Это важнейший момент в существовании «Свободы». Если «Голос Америки», ВВС, «Дойче Велле» — государственные радиостанции, то «Свобода» — чисто частное дело.

— Тогда причем здесь ЦРУ, с которым всегда связывалось существование радио?

— Все просто. Дело в том, что по американским законам Конгресс, который с самого начала финансировал радио, не может финансировать ни одну частную компанию. Вы устраиваете балетную постановку, художественную выставку, выпускаете книги — государство тут ни при чем, только частное финансирование.

Однако радиостанция — это политическая креатура американского правительства, нужно было найти способ ее финансирования, и этот Modus operandi был придуман так:

Конгресс выписывает чек ЦРУ, а ЦРУ переправляло этот чек станции. То есть не ЦРУ решало, что финансировать, просто технически деньги шли через ЦРУ.

— Но теперь же Конгресс финансирует «Свободу», разве нет?

— Когда в начале 70-х годов связь ЦРУ с радиостанцией и с другими политическими средствами массовой информации была разоблачена в докладе Уильяма Фулбрайта, председателя сенатской комиссии по международным делам, тогда решили ЦРУ вывести из игры. И Конгресс с 1973 года финансирует радиостанцию напрямую. Вот сделали такое исключение из правил: «Радио Свобода» и «Свободная Европа» финансируются напрямую Конгрессом. И по-прежнему мы стоим Америке — одно крыло одного бомбардировщика.

— Еще более компрометирующими были витающие над «Свободой» разговоры про связь радио с НТС.

— Это довольно забавная история. Дело в том, что на «Свободе» сильно опасались НТС с самого начала. И если в штате редакторов, дикторов или техников были члены НТС, то они тщательнейшим образом скрывали это от администрации. Иногда это был секрет Полишинеля, но они категорически не могли проводить политику НТС, не могли распространять там свои идеи, никогда энтээсовские материалы не читались в эфире «Радио Свобода». НТС и «Радио Свобода» — это кошка с собакой, они абсолютно не дружили.

На выствке ветераны «Свободы» из Праги, Германии и Уэльса. Фото из архива

Причина слухов очень простая. С начала 50-х годов об НТС ходили порочащие сведения. Для общественности они сводились к тому, что НТС сотрудничал с немцами. Как известно, с фашистами сотрудничали многие, и некоторые их них служили на «Радио Свобода», это я вам как историк подтверждаю. Конечно, у этих людей руки не были обагрены кровью, это были люди, работавшие в Винете, пропагандистской группе Восточного отдела министерства пропаганды Геббельса. Они разъезжали с агитбригадами, выпускали пропагандистские брошюры и политические памфлеты, читали стихи Есенина, Гумилева, музицировали, устраивали чаепития с бутербродами. Некоторые сотрудники Винеты и пропагандисты нацистских времен попали на «Свободу».

Это было, с одной стороны, политическое упущение, с другой — вынужденная административная практика, поскольку радийных профессионалов очень трудно было найти. Но, повторяю, это не имело прямого отношения к НТС, которое таки да, сотрудничало с фашистами. НТС говорит, что это ложь, нас же сажали в гитлеровские лагеря! Да, сажали. А каких, извините, агентов НКВД не сажали в Советском Союзе в лагеря?

Итак, сотрудничество НТС с нацистами — раз, антисемитизм явный и неприкрытый, особенно в годы войны, — два. Немцы бы и не позволили существовать русской политической организации, если бы она не занималась антисемитскими лозунгами и пропагандой.

После войны они немедленно все это свернули и постарались уничтожить все тиражи своих довоенных и военного времени изданий. Однако только плохой коллекционер не собирает брошюры НТС, у меня они тоже есть. И в них есть явный, совершенно неприкрытый антисемитизм.

И, наконец, третье, и самое главное. Этот пункт всегда в эмиграции замалчивался, потому что он самый неприятный: инфильтрованность НТС советской агентурой. Руководство НТС почти полностью состояло из сотрудников КГБ. Писатель Георгий Владимов, возглавлявший несколько лет журнал «Грани», издававшийся НТС, говорил об этом совершенно открыто: НТС — это филиал Лубянки. Я не хочу опорочить простых членов и сотрудников энтээсовских журналов, я говорю только о тех, кто был сотрудником органов. И вот этих людей страшно боялось «Радио Свобода», у которого у самого рыльце было в пушку, поскольку, естественно, и на «Свободе» работала советская агентура.

«Лица Свободы». На выставке 1 марта. Фото из архива

— Внедренная в 60–70-е годы? Об убийстве спецслужбами Георгия Маркова уколом зонтика говорили на всех кухнях, где слушали «Свободу».

— Георгий Марков работал в болгарской редакции, поэтому он все-таки не имел отношения к Русской службе, самый главный наш родимый агент — это Олег Туманов. Он был то ли заслан, то ли бежал с советского корабля. Он направлялся в Ливию и страшно боялся ночью ошибиться и попасть в просоветский Египет, откуда его бы, конечно, выдали. Все-таки попал в Ливию, потом проник на «Свободу», очень способный был человек.

Он прошел тест на полиграфе, приняв утром стакан водки: после водки полиграф не опознает, врешь ты или нет.

Когда его спросили: «А почему от вас спиртным попахивает?», он ответил: «Вы знаете, с утра зуб болел, я поэтому немножко водочки выпил».

— Его засылка планировалась?

— По-видимому, да. Он проработал на «Свободе» 20 лет, в 1986-м бежал назад, потому что один из советских разведчиков перешел на Запад, стал невозвращенцем. Когда это сообщили Туманову,

он в течение двух часов собрал свои манатки и из Мюнхена улетел в Западный Берлин и через супермаркет перешел под землей в Восточный Берлин. Там в примерочной кабинке для мужской одежды была такая дверца, через которую агенты ходили из Западного Берлина в Восточный.

Так он пишет сам в своих мемуарах. И уже через месяц он давал по Центральному телевидению пресс-конференцию. А на «Свободе» сидели в его бывшем кабинете и слушали, как он их поливает почем зря и всех называет агентами ЦРУ.

Иван Толстой. Фото из личного архива

— Что же такого важного для разведки мог делать Олег Туманов на радио?

— В его задачу входило собирать всевозможные сплетни о жизни сотрудников и фрилансеров. Что важно всегда разведке знать? Кто с кем спит. Потому что этим можно шантажировать, по крайней мере сказать, что семье будет известно о посторонней связи. Это первое.

Кто алкаш, кто напивается в одиночку. Это важнейший разведывательный пункт. Считается, что человек, который ходит в бар и пьет один, — вербабельный человек. Это известно еще с дела Пеньковского, его англичане так и завербовали. Пеньковский пил один, значит, у него на душе было тяжело, к такому человеку легко подобрать ключик.

Кто что коллекционирует, особенно, кто коллекционирует дорогие вещи. Значит, есть лишние денежки, пожалуйста, добудьте нам сведения о его зарплате. А потом выясняется: тратит он больше, чем зарабатывает. Есть с чем работать.

Кто ездит на какой курорт отдыхать, у кого какие интересы, кто, где, с кем встречается, кто гомосексуалист, кто лесбиянка — все важно знать. Все телефонные справочники копировать и нам в Москву доставлять через специальное дупло! Затем все адреса, разумеется, все номера телефонов.

КГБ занималось запугиванием сотрудников. Например, один из них, не буду называть его имя, хотя он мне дал интервью, рассказывал, как

его запугивали звонками, угрозами оставшимся родственникам в Советском Союзе: «Не уйдешь, мы отравим, ногу отрежем, бешеную собаку подпустим, наедем машиной на него…» И человек струхнул, нервы не выдержали, не все из железа и стали, и он ушел с радио.

—А что стало с Тумановым?

— Туманову надо было копировать все приходящие американские документы, все инструкции, все решения. Он некоторые секретные документы забывал в ксероксе. Американское секьюрити, я не знаю, куда оно смотрело, но никаких мер не предпринимали, хотя на него доносили. Почему я так думаю? А вот почему. Лет 20 или 25 назад, уже не помню, я в Москве взял интервью у человека, курировавшего «Радио Свобода» от КГБ. Полковник Олег Нечипоренко сам пришел к нам в Московское бюро, и там мы мило, попивая чаек, с ним поговорили.

Правда, отвечал он на вопросы в своей манере. Я говорю: «Олег Николаевич, вот вы курировали "Свободу" много лет. Сколько было ваших сотрудников в Русской службе?» — «Много, Иван Никитич». Я говорю: «Ну что значит "много"»? Он говорит: «Много, много». — «Ну, все-таки, 10, 100, 4 тысячи?» — «Больше чем достаточно». — «А сколько достаточно? И почему больше? Это же государственные деньги, как же можно транжирить бюджет?» Он отвечает: «Ну, понимаете, Иван Никитич, как устроена разведка? Есть несколько отделов, в каждом отделе начальник, затем переборка, именно из соображений секретности, и каждый начальник хочет собирать секретные сведения. А сосед, возглавляющий соседний кабинет, с ним не делится, поэтому каждый нанимает своего стукача». — «А-а-а, — говорю я, — то есть может так получиться, что сто процентов сотрудников Русской службы были агентами КГБ?» Он так ухмыльнулся и говорит: «Иван Никитич, вы меня поняли». Да, я его понял.

«Лица Свободы». На выставке 1 марта. Фото из архива

— А вы кого-нибудь подозревали?

— Когда генерал Калугин приехал и выступал (это был 1992 год) перед нами в студии «22» (такая парадная студия, для выступлений предназначенная), его спросили: «Товарищ генерал, кто были сотрудники КГБ, теперь об этом можно рассказать». Он назвал несколько имен. Все, разумеется, уже были покойные, которых все радио и так подозревало.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесено властями РФ в реестр «иноагентов»

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